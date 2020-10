annonse

Fox News ruller i øyeblikket ut en sak med sprengkraft. Den omhandler at daværende president Barack Obama viste at CIA hadde etterretning på en plan som Hillary Clinton angivelig godkjente for å knytte Trump-kampanjen feilaktig til samarbeid med Russland.

Donald Trump har nå beordret alle dokumenter frigitt og avgradert som angår Russlands-etterforskningen.

All Russia Hoax Scandal information was Declassified by me long ago. Unfortunately for our Country, people have acted very slowly, especially since it is perhaps the biggest political crime in the history of our Country. Act!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Håndskrevne notater tatt av daværende CIA-sjef John Brennan informerte president Barack Obama om at de hadde etterretning på at Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton hadde godkjent at kampanjen hennes skulle «knytte Trump til Russland» for å ta vekk fokus fra hennes egen skandale rundt bruk av en privat epostserver og en stor mengde slettede eposter, skriver Fox News.

Utfra notatene er det ikke mulig å se hva kildene for denne etterretning var. Men eksperter Fox News har snakket med sier at det skal ganske mye til før CIA velger å ta slik informasjon helt opp til presidenten. Det kan tyde på at de anså kildene som troverdige.

– Dette er ikke russisk propaganda, sier en kilde. – Det visste Brennan, ellers ville han ikke tatt det like opp til presidenten.

Caught red handed! This is big! Way back on March 2, 2017, I said Obama had to know …https://t.co/ViejP5SAsX — Mark R. Levin (@marklevinshow) October 6, 2020

Obama skal ha blitt briefet 28. juli, og først senere kom det såkalte Steele-dossieret FBI i hende. Det var betalt for av Demokratene. Daværende FBI-direktør James Comey ble i forrige uke spurt under en høring i Sentate om han ble informert om etterretningen mot Clinton i juli 2016, men svarte at det «ikke ringte noen bjeller».

CNN og andre pro-Biden kanaler har foreløpig ikke nevnt denne saken med et ord.