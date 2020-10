annonse

annonse

Presidentutfordrer Joe Bidens kommentarer til noen «nydelige unge damer» vekker reaksjoner, melder Fox News.

78-åringen besøkte Little Haiti Cultural Centre der han talte til en liten forsamling.

– Den gode nyheten er at jeg er her. De dårlige nyhetene for dere er at jeg kommer tilbake, sa Biden mens han så noen unge jenter sitte på en benk.

Han rettet blikket mot jentene og sa at han vil se dem danse når han komme tilbake om fire år.

– Og jeg vil se disse vakre unge damene. Jeg vil se dem danse når de er fire år eldre, sa Biden.

Fox News melder videoen har gått viralt på sosiale medier og at flere har kalt oppførselen til Biden for «ekkel».

Biden er tidligere også anklaget for å komme med seksualiserte utsagn og handlinger mot små jenter. Flere videoer er laget som angivelig skal vise denne oppførselen.

Flere har beskrevet hvordan han har en tendens til å lukte på kvinners hår. Blant annet denne beskrivelsen fra politikeren Lucy Flores.

Også andre reagerer på det de har sett.

So for the people who switched to Biden because "Bernie makes my skin crawl!!", you do realize that instead of picking the guy you think is a creep and makes you uncomfortable just because, you will back a guy who actually is shown to be a creep on camera on a regular basis? pic.twitter.com/qKVC7VnfNm

— Deshadow25 (@deshadow25) March 3, 2020