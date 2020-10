annonse

Fylkesleder for Fellesorganisasjonen (FO), og Rødt-politiker Ingunn Strand Johansen mener høyresidens aktivitetskrav er feil tiltak – på helt feil tidspunkt.

– Det er mange og vidt forskjellige grunner til at folk er nødt til å søke om sosialhjelp fra Nav, og jeg støtter de Nav-ansatte i at det ikke er ok å pålegge alle sosialhjelpsmottakere en aktivitetsplikt. Det er ikke ok i det hele tatt, sier sier hun til Dagsavisen, og tillegger:

– De er ikke med på dette tellekantsystemet, der alt handler om å presse flest mulig gjennom saksbehandlingen på kortest mulig tid.

Hun sier at relasjonsskapende arbeid tar tid, de skal bygge opp folk og gi dem troen på seg selv. Det tar tid. Men Høyres aktivitetskrav fratar NAV-ansatte muligheten til å gjøre en god jobb.

– Totalt sett har det stadig blitt færre ansatte med sosialfaglig utdanning, og de som er får stadig mindre mulighet til å bedrive sosialt arbeid. Det var en gang Nav-ansatte hadde tid til å være med brukerne ut på arbeidsplassen, følge opp bedriftene som tok dem inn – og til å skreddersy tiltak og krav ut fra individuelle hensyn, uttaler fylkeslederen, og er kritisk til dagens NAV:

– Nå skal de bare taste folk videre gjennom datasystemet.

