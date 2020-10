annonse

Honnør til Resett som et viktig bidrag til å holde demokratiet åpent ved å la stemmer komme til som ellers neppe ville fått spalteplass. Aldri før har ytringsfriheten vært under større press enn nå.

Noe av det som slår meg, er at mange kommentarer er ganske monomane i sin kritikk av både partier og hvordan verden skal bli bedre bare innsenderens mening tas til følge i praktisk politikk. Nå skal en ikke se bort fra at kommentarfeltet fungerer som en slags psykologisk terapi hvor innebygd frustrasjon kan luftes uten store konsekvenser og at innholdet ikke umiddelbart skal føre til en endring i politikken selv om det sikkert hadde passet skriveren.

Som overskriften indikerer, trenger vi mer demokrati, ikke bare på nettet, men ut der hvor muligheten til å påvirke er bedre. Politikk er noe mer enn å klimpre på et tastatur.

Jeg ser også at mange er misfornøyd med dagens partier enda det er nok å velge i. Det etterlyses alternative partier som i større grad tilgodeser skriverens ønsker som ofte kan være urealistiske og et slags enten/eller. Det blir ikke mer demokrati av sånt. Nå er jeg sikkert ikke alene om å mene at partiene har vært lite flinke til å markedsføre de seire de tross alt har hatt, både i regjering og utenfor. Hvis vi kan kalle det seire. Det velgerne ikke tenker så nøye på, er at en flerpartiregjering gjerne blir en kompromiss maskin. Alle får, bare ikke alt de ønsker seg.

Meninger på nettet tar liten høyde for at Høyre f.eks har dratt inn et par ekstra utgiftsposter i form av KrF og Venstre og dermed økt potten av kompromisser betraktelig. Fra før av har selvsagt regjeringen vært dominert av en slags sentrumspolitikk hva nå enn det skal være.

Jeg har en melding til dere i kommentarfeltet som ikke er medlem av noe parti eller aktiv annet enn på nettet.

Gjør en jobb i et politisk parti. Kom opp fra godstolen og skjermen. Prøv meningene dine i praktisk politikk i et lokallag. Du kommer til å finne ut at denne enten/eller tenkingen er lite fruktbar i møte med tall og mennesker. Utsagn som: vi trenger et nytt høyreparti, FrP har sviktet sine kjernevelgere, gjort knebøy for Erna og de andre partiene, Venstre er et vingleparti og totalt upålitelig, MDG er en gjeng livsfjerne veganere med sykkelstier på hjernen.

Det mangler ikke på trusler om utmeldelser, oppfordring til dannelse av et nye partier og slag i lufta mot særlig FrP som sikkert har gjort det som har vært mulig i en sammensatt politisk hverdag. Så langt jeg har fulgt med Resett og Document har FrP fått mest kjeft.

For en tid tilbake kunne jeg lese at ca. 12% av Norges voksne befolkning er medlem av et parti. Av de 12 prosentene er det et fåtall som er aktive og et skremmende lite antall som kan bestemme hvem som skal på tinget.

Dette lover ikke godt for demokratiet !

Det betyr at kommentarfeltet hos alternative medier er en arena først og fremst for mentalhygiene, men er helt uvesentlig når det kommer til å oppebære et levende demokrati. Kanskje litt krast formulert, men dog. Du og jeg er kjernen i hvordan morgendagens utfordringer skal møtes enten det gjelder innvandring, helsepolitikk, bompenger.

Er du en FrP-sympatisør, gjør noe mer enn å mene noe på nettet. Vær med på å vedlikeholde det demokratiet du snakker om der. Greit nok å få hyggelig støtte for meningene dine og såkalte likes. Ikke like morsomt å ta ordet i en forsamling og fremføre en tanke som blir stemt ned. Men det er der det foregår!

Så til deg som er særlig opptatt av innvandring og konsekvenser for landet vårt. Ja – det har helt klart konsekvenser, særlig økonomisk. At du ikke er like begeistret for et fargerikt fellesskap som Abid Raja er lov. Er dette en av dine kjepphester, er sjansene større for å gjøre noe med det innenfor et politisk parti. Og det holder ikke at noen vil danne nye partier fordi «gamlepartiet» ikke innfrir. Vi har nok partier. Poenget er å fylle de med folk som er engasjerte og tolerante nok til å tåle andres meninger selv om de i det stille tenker «idioter». Det er dette som er demokrati.

Som sagt, Resett og andre, som Document og HRS, fyller en viktig rolle i samfunnsdebatten. Levedyktigheten til demokratiet er det bare du og jeg som kan påvirke. Er du redd for at «ting» går feil vei, kom opp fra godstolen. Bruk noe av den tiden du ellers ville bruke på nettet til å mene noe i et politisk lokallag.