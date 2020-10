annonse

Erna Solberg presses fra begge retninger. I går sa Sylvi Listhaug at Det ikke blir noen budsjettavtale med Frp, uten at regjeringen godtar å redusere antall kvoteflyktninger til under 3.000.

– 3.000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt. Da får de ingen avtale, sa Frp-nestlederen til TV 2.

Men 3000 er nettopp forslaget i statsbudsjett for 2021 som ble lagt frem i dag. Fra motsatt side kommer det også krav – om flere.

Norsk Folkehjelp, som det nylig ble kjent at vil motta nesten en milliard kroner fra UD over fem år, mener Norge burde tatt flere.

«Norsk Folkehjelp er glad regjeringen holder seg til Granavold-plattformen, og viderefører antallet kvoteflyktninger på 3000, men når FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) tidligere har bedt Norge om å øke kvoten til 5000 i året, er det skuffende at Norge ikke følger anbefalingen,» skriver de i en pressemelding.

De mener det kommer et «rekordlavt antall asylsøkere komme til Norge, samtidig som norske kommuner melder at de har kapasitet til,og et ønske om å bosette flere.»

Norsk Folkehjelp ledes nå av tidligere SV-politiker Henriette Killi Westhrin.

