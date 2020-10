annonse

Flere politikere er ikke imponert over regjeringens budsjett.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, og Finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, er lite imponert ver det som finansminister Jan Tore Sanner (H) kaller et bra budsjett, skriver NTB.

– Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier Støre og legger til at Solberg-regjeringen har sørget for dobbelt så mange uføre og snart dobbelt så mange milliardærer.

Listhaug mener budsjettet påminner Frp om hvorfor de gikk ut av Regjeringen.

– Tusenvis av mennesker er permittert eller arbeidsledige. Regjeringens svar er å øke avgiftene for både folk og bedrifter. I tillegg sender de en ekstraregning til syke mennesker gjennom å øke egendelene både på medisiner, legebesøk og behandling. Det er smålig og usosialt, sier hun.

Listhaug reagerer særlig på forslaget om å hente 3.000 kvoteflyktninger til Norge.

– Fremskrittspartiet er veldig tydelige på at norske interesser nå må settes i høysetet, sier Listhaug.

Finanspolitisk talsperson og Ap-nestleder, Hadia Tajik, mener budsjettet viser at Regjeringen jobber for de rike.

– Arbeidsfolk har fått økt skatt for å pendle til jobben, og familier betaler mer for å ha barn i barnehagen. Mens de med mye penger fra før av får skatterabatt for å spare penger i aksjer og store momsfritak for å kjøpe luksus-elbiler, sier Tajik, som også kaller arven etter Solberg en skatteskandale.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han blir kvalm av det han kaller Regjeringens forskjellsbehandling.

– Regjeringen gir formuesskattekutt i milliardklassen når de øker rabatten på aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent. Samtidig sparer de milliarder på å kutte i dagpengene fra nyttår og på å redusere maksimal permitteringsperiode fra 52 til 26 uker fra 1. juli, sier han.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum fortviler over høyere drivstoffsavgifter.

– Høyre har innført tidenes største avgiftsøkning på drivstoff og økt elavgiften til rekordnivåer. Nå gjeninnfører regjeringen sin egen flypassasjeravgift, og avgiften på reiseliv, kultur og transport (reiselivsmomsen) øker med 100 prosent, sier han.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener det viktigste for Regjeringen er landets aller rikeste.

– Ingenting er viktigere for dem enn bankkontoen til landets aller, aller rikeste, sier hun.

Jan Tore Sanner understreket på sin side i finanstalen at nettopp vanlige familer vil komme bedre ut med dette budsjettforslaget.

– Med dette budsjettforslaget vil en vanlig familie betale 14.000 kroner mindre i skatt neste år enn om det rødgrønne skattenivået fra 2013 ble videreført, sier han.