– Et skummelt grep som kan ramme mange arbeidstakere.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke den lave momssatsen på 6 prosent til 12 prosent for hoteller, persontransport og ferge. Dette vil gjøre det vanskelig for reiselivsbedrifter å tiltrekke seg gjester midt i koronakrisen.

– Vi har ikke noe ønske om å øke skatte- og avgiftsnivået sier Vedum og understreker at det er om å gjøre å holde skattenivået så lavt som mulig, sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på Dagsnytt 18.

Han var sterkt kritisk til at regjeringen nå øker momsen for reiselivet fra 6 til 12 prosent moms for hoteller, persontransport og ferger.

– Og det i en situasjon hvor reiselivet er i en skikkelig krise. Det er et skummelt grep som kan ramme mange arbeidstakere.

Kritisk

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold er også kritisk.

─ Regjeringen og FrP kom til enighet om en krisepakke for reiselivet for noen få dager siden, der de ble enige om å beholde lavmoms på 6 prosent ut året. Men, krisen i reiselivet er ikke over etter jul. Situasjonen for mange reiselivsbedrifter minner om situasjonen i april. Vi vet at lavere moms gir lavere pris for gjestene – og bedriftene trenger nå flere gjester, fortsetter Krohn Devold.