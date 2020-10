annonse

Freddy Øvstegård fra SV er opprørt over at regjeringen fortsetter å gi HRS en plass på statsbudsjettet.

– De går i mot sin egen handlingsplan mot muslimhat, sier han til Medier24, og tror det er Frp som står bak:

– Her gjør regjeringen knefall for Fremskrittspartiet allerede før de skal møtes til forhandlinger. Det er helt uforståelig for meg at man velger å fortsette med statsstøtte til en hatblogg.

Øvstegård er SVs mediepolitiske talsperson, og han mener at regjeringen går i mot sitt eget arbeid mot fremmedhat mot minoriteter. Han er bekymret for konsekvensene.

– Det betyr at HRS kommer til å fortsette å spy ut hat og hets mot minoriteter, sier han, og forstår ikke hvordan dette kan skje:

– Det er helt uforståelig at Venstre og KRF kan være med på dette.

Han sier videre at HRS bidrar sprer fordommer, hets og hat. Ikke nok med det, mener SV-politikeren, de sprer også konspirasjonsteorier om muslimer som er farlig og ødeleggende for debatten om innvandring.