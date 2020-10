annonse

T-banen i Stockholm later ikke til å være et trygt transportmiddel for unge kvinner lenger.

Fredag kveld forrige uke rundt klokken 21 reiste Natalie Stern med t-banen i Stockholm, da hun ble tilnærmet av en innvandrermann, som begynte å trakassere og tafse på henne. Han satte seg inntil hennes kropp, og Natalie sa ifra, og ba om å få plass, hvorpå hun ble kalt «lille hore».

– Jeg gikk på t-banen, og akkurat da jeg satte meg ned, så kommer det noen og setter seg på meg, sier den unge kvinnen til Samhällsnytt.

– Jeg ber personen om å flytte på seg, ettersom han bokstavelig sitter på halve hoften min. Personen sier «hva sa du?». Jeg sa, «vær så snill, kan du flytte på deg?». Da sier personen «hva sier du, lille hore?», og slår meg i ansiktet samtidig som han ler, forteller Natalie videre.

Arabere og afrikaner

Like etter sluttet en gjeng seg til personen som slo. Natalie forteller at gjengen til sammen bestod av tre arabere og en afrikaner i 20 til 25-årsalderen. Først trodde hun at hun skulle bli ranet, men så viste det seg at de i stedet skulle tafse på henne og fornedre henne.

– De fortsette å kalle meg hore, og jeg forsøkte bare å beskytte meg fra slagene. Jeg skriker etter hjelp og forsøker å ta frem min telefon for å ringe 112, og det var da de ble fullt ut aggressive. De tok min telefon, og kastet den.

Tok bilde

Da t-bane-toget stoppet ved en stasjon, klarte Natalie å komme seg ut, etter å ha greid å raske meg seg sin telefon og sin veske. Hun klarte da å ta bilde av en av angriperne med telefonen. Det resulterte i mer vold.

– Da dro to av mennene meg ned på bakken, der de slo og sparket meg mens jeg lå i fosterstilling.

– De sa hele tiden «lille hore, jeg skal knulle deg», og da de slo meg sa de at de skulle drepe meg.

Ifølge Natalie var det flere titalls mennesker som så opptrinnet, men ingen grep inn. En svensk mann kom imidlertid bort til Natalie senere, og ga henne sitt visittkort, og lovet å vitne for henne i en eventuell rettssak.

– Jeg ser hva som skjer

Den unge kvinnen har blitt sterkt preget av hendelsen, ikke minst når det gjelder hennes syn på utlendinger.

– Ting som skjer i dag hadde ikke skjedd for ti år siden. Jeg opplever at det skjer mye sykere og brutale saker nå, og det dessverre på grunn av alle utlendingene som er kommet inn i landet. Dere kan kalle meg rasist eller hva dere vil, men jeg ser på statistikk og tar t-bane hver dag. Ikke at jeg kommer til å fortsette med å ta t-banen etter det her, men jeg ser hva som skjer, sier hun til Samhällsnytt.

Nettavisen har kontaktet politiet, som bekrefter at de rykket ut til en hendelse på stedet da hendelsen er oppgitt å ha funnet sted. Ingen er foreløpig pågrepet.

Natalie Stern har også skrevet om hendelsen i et innlegg på Facebook, som nå har fått over fire tusen reaksjoner.

4 killar på en tjej, sparkad o slagen i ansiktet huvudet, ryggen, magen. ( Kan ni snälla som läser detta, dela inlägget… Publisert av Natalie Stern Fredag 2. oktober 2020