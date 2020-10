annonse

Universitetet i Bergen (UiB) ønsket å tilby studentene mest mulig fysisk undervisning og leide derfor Salem konferansesenter, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Dette har skapt kraftige reaksjoner fra flere, blant dem lesbiske Lena Nag (22), som sier hun ikke kan støtte noe slikt, skriver Studvest.

– Uansett hvordan jeg snur og vender på det i hodet mitt så er det ikke greit, jeg klarer ikke å få meg selv til å kunne gå på Salem, for jeg har ikke lyst til å støtte det. Jeg nekter, sier hun bestemt.

En av studentene som sitter i Universitetsstyret ved UiB, Gard Aasmund Skulstad Johanson, reagerer også kraftig på avgjørelsen om å leie lokaler hos Salem, og skriver på sin Facebookvegg:

«NLM har et problematisk syn på LHBT+ personer og tar eksempelvis ikke avstand fra (det er nok nærliggende å si at de indirekte støtter) konverteringsterapi som «hjelp» for disse.»

– Det synes jeg ikke er en trygg ramme for forelesningene ved UiB, og når det bekreftes at mange kan oppleve det som vanskelig å delta i forelesningene av den grunn, så synes jeg at det er noe vi må se på alternativer til, sier han til Studvest.

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, er tydelig på at de kun leier lokaler hos Salem, ikke forfekter de samme verdisyn som dem.

– Vi er veldig tydelige på at vi ikke stiller oss bak det som eier her måtte profilere av verdispørsmål. Her bruker vi et lokale, men det er UiB sin aktivitet og sine verdier som er gjeldende når vi har aktivitet i de lokalene, sier hun.

Pastor i Salem Misjonskirke, Christian Lilleheim, sier at de ikke tar til orde for konverteringsterapi og at utleie av lokalene utføres av et eiendomsselskap, og ikke menigheten.

Informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen, mener at Gud elsker alle mennesker men at han ønsker et seksuelt samliv kun mellom mann og kvinne.

– Derfor tar vi sterk avstand fra trakassering, hets og vold mot homofile. Så mener vi ut i fra Bibelen at Guds plan med vår seksualitet er at denne utfoldes i ekteskapet mellom mann og kvinne. Det betyr at vi mener at seksuelt samliv utenfor denne rammen er i strid med kristen etikk. Konsekvensen blir at vi lærer at homofilt samliv er galt – i likhet med andre seksuelle forhold utenfor rammen av livslange ekteskapet mellom mann og kvinne.

Han vil imidlertid understreke at de vil møte mennesker med et annet syn på dette enn dem selv med respekt.