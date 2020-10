annonse

Biologiprofessor Kristian Gundersen sier at forsøket på å konstruere biologisk kjønn som et stort mangfold kan enkelt tilbakevises. Men debatten om sosialt kjønn er mer kompleks.

– Dersom kjønn er en sosial konstruksjon, må det være opp til demokratiet, ikke bare organisasjoner å definere konstruksjonen, skriver i Aftenposten.

Som eksempel bruker Gundersen nettstedet Ung.no, som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det er statens informasjonskanal for ungdom.

– Da en ungdom spurte nettstedet om det var galt å mene at det finnes bare to kjønn, var svaret at det var omtrent like galt som å si at Jorden er flat.

Som eksempel nevner han at det «nøytrale» og «objektive» Ung.no har et samarbeid med Fri (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, en interesseorganisasjon for LHBTI-personer), som han mener er en upartisk organisasjon.

annonse

Han skriver at transaktivistene har en internasjonal metodebok med fokus på kjønnsidentitet hos mindreårige. Et av rådene er å arbeide bak kulissene. De har knyttet sterke bånd til ungdomspartiene, og de unngår offentlighet.

– Puberteten er en sårbar tid for de fleste av oss. Det må vurderes om det kan ha noen negativ konsekvenser når så mange ungdommer eksponeres for kjønnsforvirring, skriver biologiprofessoren, og stiller et spørsmål:

– Er det bra at alle skal føle at de må «velge» kjønn, gjerne i solidaritet med de diskriminerte som bakteppe?

