Den neste debatten mellom Trump og Biden vil foregå som et videomøte. Men nå sier Trump nei.

At debatten er virtuell opplyste den amerikanske kommisjonen for presidentdebatter torsdag, ifølge Fox News. Debatten skulle etter planen ha funnet sted i Miami 15. oktober.

President Donald Trump testet positivt for coronaviruset i forrige uke, men er tilbake i Det hvite hus. Han er feberfri og uttalt tidligere at han er klar til debatt.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020