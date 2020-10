annonse

Den 17-år gamle klimaaktivisten pekes på som en mulig favoritt til Nobels fredspris når den kunngjøres fredag.

Den britiske storavisa The Independent skriver at den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg (17) er blant favorittene til å få Nobels fredspris i 2020, som i fjor gikk til Etiopias statsminister Abiy Ahmed for hans anstrengelser for fred med nabolandet Eritrea.

Men nok en gang trekkes Thunberg frem som favoritt til å få prisen.

Til avisen sier Dan Smit, som er direktør ved Stockholm International Peace Research Institute, (SIPRI), mener hun kan få prisen for sitt arbeid for å vekke oppmerksomhet om det hun mener er en klimakrise som truer planetens fremtid.

Han mener imidlertid det hadde vært bedre om en organisasjon eller gruppe miljøaktivister fikk prisen og ikke kun Thunberg.

– Det ville være bedre om prisen gikk til en gruppe aktivister fra hele verden, muligens inkludert Greta Thunberg, men ikke ved at man setter kun henne på en pedestal, sier Smith.

Andre favoritter

Selv om hun plukkes ut av den britiske avisen, er det også mange andre navn som svirrer i luften og ifølge det norske nyhetsbyrået NTB er ikke Thunberg noen ekspert-favoritt.

Andre mulige kandidater er Verdens helseorganisasjon (WHO), EU og FNs høykommissær for flyktninger, Leger Uten Grenser og andre organisasjoner for deres rolle i migrantkrisen i Middelhavsregionen og annen innsats for flyktninger.



På skolebenken

Etter å ha tatt et «friår» der hun jobbet på heltid for klimasaken, har det vært mer stille for Thunberg i høst.

Hun ble verdensberømt for «skolstrejk för klimaet» som ble kimen til en global bevegelse, der skoleelever protesterer mot klimaendringer.

Thunberg selv har talt til FN og til Verdens økonomiske forum. Hun har møtte Angela Merkel, EU-kommisjonens Ursula von der Leyen og en rekke andre ledere fra politikk, nærings- og samfunnsliv. Hun ble også Årets person i Time Magazine, ifølge NTB.