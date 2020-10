annonse

I retten hevdet tiltalte at han har hatt mellom 80 og 100 «one night stands» per år siden skilsmissen. Han fortalte også at han ikke har vært i noe fast forhold etter at ekteskapet ble oppløst.

Mannen, som er i 40-årene, kom til Norge i 2001, på bakgrunn av en norsk kvinne han året etter giftet seg med. Paret ble skilt i 2010.

Fra oktober 2016 til juni 2020 er mannen anklaget for flere voldtekter og seksuelle overgrep.

De mest alvorlige tiltalene er fire voldtekter, begått mot ukjente berusede kvinner han fikk kontakt med ute på byen. Han sjarmerte dem, oppnådde deres tillit, hvorpå de utvalgte frivillig ble med tiltalte hjem til sin leilighet på Grunerløkka i Oslo, der overgrepene skal ha skjedd.

Hovedforhandling ble holdt i Oslo tinghus medio september 2020. Oslo tingrett mottok redegjørelser fra seks fornærmede, 13 vitner samt vitneprov fra tre sakkyndige.

Tiltalte erklærte seg ikke skyldig, og han meddelte at alle kontaktforbindelsene var frivillige, også hva de påståtte seksuelle krenkelsene de fornærmede hadde anmeldt ham for.

Overfor retten karakteriserte tiltalte seg selv som en musiker og artist, hvorpå han hovedsakelig gjennom flere år har livnært seg som gatemusikant.

Forfører

Rett etter at tiltalte ble pågrepet av politiet i juni 2020, blottla han seg selv, under den første rettspsykiatriske undersøkelsen, nærmest som en «Guds gave» til kvinnen, en livsnyter og en kunstner.

Til psykiateren fortalte tiltalte at han ser på seg selv som en profesjonell kvinnebedårer, og at han har anvendt mange år av sitt liv på å nå opp til den hjerteknuseren og «Don Juan-standarden» han nå besitter og mestrer. I den anledning, har han utviklet ti-tolv «komplimentmetoder», og han ser på enhver forføring av det andre kjønn som en kunst.

Tiltalte uttrykte i retten at han innehar en stor seksuell glupskhet. For ham har det vært helt vanlig å gå ut på byen like før restaurantene og barene stengte. Deretter oppholdte han seg utenfor disse bevertningsstedene kun med det formål å møte kvinner som han kunne ta med seg hjem for å ha sex med.

Så å si hver kveld etter at han ble skilt, har mannen bedrevet denne aktiviteten for å prøve å komme i kontakt med en kvinne å ta med seg hjem, hvor hans åpenbare hensikt er å ha sex med disse kvinnene .

Da politiet ransaket leiligheten til tiltalte, ble det blant annet funnet 46 brukte dametruser, fire BH`er, kvinnelige klesplagg, damesko og hansker. Disse gjenstandene betegnet tiltalte som ervervelser og suvenirer grunnet tidligere hyggelige fornøyelige erotiske opplevelser.

Ikke troverdig

Retten festet ikke lit til forklaringene tiltalte fortalte tingrettens aktører. Disse virket å være tilpasset og oppkonstruerte i ettertid. Derimot har retten lagt avgjørende vekt på forklaringene til de kvinnene han skal ha forgrepet seg mot.

Tiltalte har bevisst henvendt seg til enslige berusede kvinner utenfor serveringssteder i nærheten av sin bopel, sjarmert dem på en forførerisk omsorgsfull måte og erobret deres anseelse.

Retten oppfattet dette handlingsmønsteret «som utstudert, utspekulert, beregnende og manipulerende».

De fornærmede har i all hovedsak forklart at de på grunn av beruselse og/eller av frykt ikke var i stand til å yte motstand når tiltalte forgrep seg. Tiltalte er ikke tidligere straffedømt.

De rettspsykiatriske sakkyndige konkluderte at tiltalte verken var utilregnelig, psykotisk eller psykisk utviklingshemmet da handlingene ble begått.

Dom

Fredag 02. oktober 2020 ble tiltalte i Oslo tingrett dømt til fengsel i ni år.

I tillegg må han innen to uker etter forkynnelsen av dommen betale erstatning og oppreisning til de fornærmede på til sammen kr. 689 159,-.

På bakgrunn av tiltaltes begrensede inntekter og likvide midler, ble han ikke dømt til å dekke saksomkostningene.

Dommen er enstemmig.

Forsvarer

Resett har via e-post bedt domfeltes advokat, Gunhild Lærum, om en kommentar til dommen, samt om den vil bli anket. Så langt har ikke advokat Lærum besvart denne henvendelsen.