Nancy Pelosi, den demokratiske lederen for Representantenes hus, kom med en dramatisk avgjørelse på sin ukentlige pressekonferanse torsdag.

Hun kunngjorde ifølge Fox News at hun kommer til å vurdere å bruke det 25. grunnlovstillegget, som åpner for å fjerne en sittende president.

Det 25. grunnlovstillegget ble innført i kjølvannet av drapet på president John F. Kennedy i 1967 – og åpner for muligheten til å erstatte en sittende president om han eller hun ikke skulle kunne fortsette i jobben.

Pelosi mener det er Trumps eventuelle helseproblemer som følge av at han har blitt smittet av coronaviruset som åpner for at han eventuelt kan fjernes. Hun sa at det vil komme en kunngjøring fra Demokratene om dette fredag.

– Jeg mener at befokningen må få informasjon om presidentens helsetilstand, sa Pelosi.

Hun hevdet at han ikke har besvart på når hans siste negative test var og at svaret på det spørsmålet kan føre til krav om handling.

