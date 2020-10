annonse

annonse

Meningsmålingene peker i feil retning for Donald Trump, og trenden snudde rett etter presidentdebatten forrige uke. Det skal mye til om han vender dette til seier mot Biden om bare 25 dager.

Den politiske situasjonen i USA er helt ekstraordinær. Det er kaos i politikken, i media og nok også i folks hoder. Samtidig vet heller ikke folk hva de skal tro om coronaviruset. Er det så farlig eller ikke? Hvem, om noen, forteller sannheten?

Siden så mye er kastet opp i luften, kan stemningen også endre seg innen valget. Det kan skje noe med Joe Biden, selv om Demokratene nok gjør lurt i å skjerme ham mest mulig fra media og publikum. Slik det er nå kommer folk til å stemme mot Donald Trump snarere enn for Joe Biden.

annonse

annonse

Kritisk

Donald Trump gamblet, men ser ut til å tape. At han pådro seg coronaviruset, skar gjennom rustningen og fremtoningen som sterk leder. Selv om han nå er tilbake i Det hvite hus og gjør intervjuer, vil inntrykket være annerledes. Det han gjør, kan virke noe «desperat». Se for eksempel denne videouttalelsen fra plenen utenfor Det hvite hus.

Og hans ego er kanskje ikke det best egnede til å reagere hensiktsmessig i en slik situasjon. Republikanernes interne meningsmålinger viser nok samme tendens som de som kommer ut i mediene. Støtten til Trump går ned, og han hadde ingen sikker ledelse før forrige uke heller. Trumps instinkt nå virker å være å tiltrekke seg oppmerksomhet. Men dermed går han ut med mer og mer ufiltrerte utsagn, som for mange fremstår som underlige, og han forhaster seg. Det er i det minste mitt inntrykk.

annonse

Men han er i et dilemma. Hvis han inntar en mer sober, tilbaketrukket rolle, vil han «fryse» inntrykket fra forrige uke, hvor han i debatten med Biden var for pågående med for mange avbrytelser. Og deretter bar det rett på sykeshus med corona. Men å holde seg i bakgrunnen, vil heller ikke bringe ham raskt opp på meningsmålingene med valget bare tre og en halv uke unna.

Dere kan se trenden i Trump vs. Biden på denne figuren. Det har stupt bratt de siste dagene. Han ligger nå 9,7 prosentpoeng bak på Real Clear Politics gjennomsnittsmåling. Og på Rasmussens måling, som har hatt Trump nær Biden hele veien og som var nærmest riktig resultat i 2016, er Trump nå hele 12 prosentpoeng bak.

Artikkelen fortsetter.

Å ha negativ tendens påvirker de fleste av oss, og de færreste blir mer presidentaktige av det. At det nå heller ikke blir flere reelle presidentdebatter, vil ytterligere svekke Trumps muligheter til å snu dynamikken i hans retning.

annonse

Med mindre Trump derfor henter frem noe ekstra, eller Joe Biden rammes av noe uforutsett, må vi forvente at Demokratene overtar Det hvite hus i januar 2021, og at Senatets flertall også kan skifte hender.

I så fall blir det en ny karusell i USA, men med andre ved spakene enn de siste fire år.

Hvis Trump likevel skulle motbevise meningsmålingene 3. november, vil det bli et enda større sjokk enn i 2016. Men helt utelukket er det ikke at noe annerledes enn skissert så langt inntreffer.

Demokratene kan bli for sikre på seier så det holder deres velgere hjemme. For hvorfor risikere smitte (som flere demokrater er redde for enn republikanere) hvis Biden likevel ser ut til å vinne? Fortsatt er det nok også en effekt på meningsmålingene at folk ikke vil eller tør si at de kommer til å stemme på Trump – og den effekten kan ha forsterket seg etter den siste ukens sirkus.

Og så står man kanskje der i stemmeavlukket og ser Bidens navn på seddelen, og får et bilde i hodet av hans svekkede fysiske og mentale evner. Kan den manne bli president, og er vi klare for Kamala Harris?

Så det er fortsatt elementer av usikkerhet her, selv om det må sies at sannsynligheten peker klart vekk fra en seier til Trump.

25 dager igjen – de kommer til å bli spesielle.