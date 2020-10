annonse

Under nattens debatt mellom Kamala Harris og Mike Pence har en flue skapt reaksjoner i USA. Underveis satte den seg til rette på Pence sitt hode. Og der satte den i to minutter.

Pence merket ingenting, men det gjorde publikum, som tok til Twitter.

Mike Pence har en svært hvit hårmanke og den svarte fluen var svært synlig for de som så på. Muligens er håret til Pence temmelig stivt av hårspray også så han ikke merker så mye til hva som treffer.

He consistently went over his allotted time, ignored questions he didn't like while asking questions of his own, condescendingly "Pencesplained" so a woman could understand, tried to defend the indefensible & still, a fly got all the headlines! 🪰🤣 https://t.co/GyDb5TLSwx

— Mark Hamill (@HamillHimself) October 8, 2020