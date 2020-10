annonse

annonse

Føler seg lurt etter at det denne uken ble det innført beboerparkering i store deler av Nordre Aker, en av Oslos største bydeler, med 52.000 innbyggere.

Ordningen er vedtatt av bydelens politikere, og hensikten er å sikre parkeringsplasser i området for beboerne og hindre «fremmedparkering», skriver Nettavisen.

Beboerparkering innebærer at man må betale for å kunne parkere fast på offentlige gater og veier i et område man er folkeregistrert. Prisen økte med 20 prosent i 2020 og i

Oslo-budsjettet for 2021 skrus avgiften opp til 5.400 kroner for bensin- og fossilbiler.

annonse

annonse

Men nå har Bymiljøetaten og innført helt eller delvis parkeringsforbud i en rekke av gatene hvor beboerne nettopp har fått tilbud om beboerparkering.

Kritiske

Flere politikere Nettavisen har snakket med er kritiske til tiltaket. Nicolai Langfeldt (H), nestleder i samferdsels- og miljøutvalget i Bystyret er blant de som er opprørt.