Idrettsutøvere bør få mulighet til å knele under neste års sommer-OL i Tokyo. Det mener tidligere 800-meter løper og nå president i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe.

I januar strammet Den internasjonale olympiske komité (IOC) inn reglene for protester under OL. Det omfatter blant annet skilt, armbånd og gitte håndbevegelser. Regelverket forbyr utøvere å knele under nasjonalsangen, skriver NTB.

Men en del idrettsutøvere har de siste månedene støttet Black Lives Matter-bevegelsen.

– Jeg er veldig klar på at dersom en utøver ønsker å knele på pallen, så er jeg positiv til det. Utøverne er en del av verden, og de gjenspeiler den verden de lever i. For meg er det akseptabelt, så lenge det blir gjort med full respekt for andre konkurrenter, sa Coe til journalister da han inspirerte den nasjonale friidrettsstadion i Japan.

IOC-president Thomas Bach sa i juni at de ser på muligheter til å lempe litt på regelverket, slik at utøverne kan gi uttrykk for sin mening på en olympisk måte.

Kneling som protest som ble startet av NFL-quarterback Colin Kaepernick i 2016, som del av «Black Lives Matter»-kampanjen i reaksjon på rasistisk politivold.