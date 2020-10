annonse

TV 2 fortsetter kampanjejournalistikken.

Visepresidentene Joe Biden og Kamala Harris møttes til duell onsdag kveld. I forbindelse med debatten la TV2.no ut en meningsmåling om hvem de trodde vant debatten.

I måling ga TV 2 et stor smilefjes hvis man stemte på Harris. Mike Pence fikk tommel ned ved siden av sitt navn.

Hvorfor TV 2 har valgt emojier i målingen er uvisst, ettersom det hadde holdt med å kun legge ut navnene for avstemming.

Skattebetalerne finansierer TV 2

I går ble det kjent at Erna Solbergs regjering fortsetter å bruke penger på mediene til tross for kritikk om samrøre og manglende uavhengighet.

I statsbudsjettet ble det kjent at norske skattebetalere skal fortsette å finansiere både NRK og TV 2. To nyhetskanaler som hevder at de er nøytrale i sin rapportering fra USA.

President Donald Trump tvitret onsdag kveld sin misnøye med den falske nyhetspressen i USA.

– Det falske nyhetsmedia er den virkelige opposisjonen, skrev Trump.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE REAL OPPOSITION PARTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020