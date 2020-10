annonse

Visepresident Mike Pence mener de voldelige opptøyene som følgte etter dødsfallet på George Floyd ikke hører noen sted hjemme. Det meldes om nye opptøyer etter kveldens debatt.

De siste månedene har venstreradikale Antifa og Black Lives Matter-aktivister plyndret og gjort opptøyer i flere amerikanske byer, som følge av dødsfallet på George Floyd.

Dette ble et tema i debatten mellom de to visepresidenten onsdag kveld.

Visepresident Mike Pence sa det var helt galt at George Floyd ble drept, og at rettsystemet vil avgjøre straffeskyld, men at det ikke er noen unnskyldning for branner og plyndring som USA har vært vitne til de siste månedene.

– Det er ingen unnskyldning for opptøyene og plyndringen søm følgte etter George Floyds dødsfall.

Flora Westbrooks, is one of Vice President @Mike_Pence’s guest at the debate tonight. Her salon was burned to the ground by Left-Wing rioters. There is no excuse for what happened to George Floyd, but there is also no excuse for rioting and looting.#VPDebate pic.twitter.com/U2x9Mx7jM7 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 8, 2020

Knuste butikk til svart kvinne

Pence dro deretter frem en svart amerikansk kvinne som fikk sin frisørsalong knust og plyndret av Black Lives Matter-aktivister, til tross for at hun hadde skrevet med store bokstaver i butikkvinduet at frisørsalongen var eid av en svart kvinne.

Harris påstod deretter at president Trump aldri hadde fordømt hvit makt-grupper, noe som er feil, og som ble avvist av Mike Pence.

Pence tok også opp Harris’ arbeid som statsadvokat i California, og sa at flere svarte ble dømt enn hvite under henne.

Pågående opptøyer

Onsdag kveld melder The Gateway Pundit om nye opptøyer i USA. Flere hjem og forretninger har blitt knust.

«Black Lives Matter are vandaliserer hjemmene til helt vanlige folk i Wauwatosa, Wisconsin», skrives det på twitter med video.

Black Lives Matter are vandalizing random people’s homes in Wauwatosa, Wisconsin near Milwaukee. pic.twitter.com/rLdBq6O9qx — Mark Dice (@MarkDice) October 8, 2020

Flere av de som har fått hjemmene sine vandalisert har konfrontert de svartkledde pøblene og bedt de slutte.

Pøblene har også angrepet politiet.

As the BLM crowd was marching through the neighborhoods of Wauwatosa, one man came out to tell people to get off of his property, telling them there are people who most likely support BLM. One guy drove on his yard with a motorcycle. pic.twitter.com/yxOyZXqMOQ — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) October 8, 2020