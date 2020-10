annonse

Svenskene blir stadig mer bekymret for kriminalitet, og særlig blant unge menn er det stor økning. Men kvinner er fortsatt mest bekymret.

De siste årene har andelen som er bekymret for kriminalitet ligget på 43 prosent, men i 2020 har den økt til 47 prosent, viser den nasjonale trygghetsundersøkelsen som skal publiseres av Brottsförebyggande rådet (Brå) på torsdag. Det er NTB som skriver dette.

– Det er en tydelig trend at uroen over kriminalitet øker blant unge menn. Personran er den typen kriminalitet der frykten for selv å bli utsatt har økt tydeligst. Det bør imidlertid noteres at selv om unge menns uro er den som har økt mest, er det generelt kvinner som er mest bekymret, sier prosjektleder Maria Molin i Brå.

Til sammen er det 38 prosent av de spurte kvinnene som føler seg utrygge, mot 22 prosent blant mennene.

Mener det skyldes mediene

– Det kan være avhengig av en mengde ting, for eksempel det som skrives i mediene. Det kan også ha å gjøre med at man er redd for konsekvensene av å være utsatt, det vises gjennom at eldre er mer urolige enn unge, selv om de i mindre grad blir utsatt for forbrytelser, sier etterforskeren Sofie Lifvin i Brå.

38 prosent er bekymret for at nærstående skal utsettes for kriminalitet, og det er også en økning. Andelen som selv oppgir å ha blitt utsatt for kriminalitet har imidlertid falt litt, mens andelen som føler seg veldig eller ganske utrygge, eller oppgir at de ikke går ut alene på kvelden, er stabil skriver NTB.

Tilliten til politiet og rettsvesenet er stigende. I 2017 hadde 42 prosent tiltro til politiet og 44 til rettsvesenet, mens i år er andelene 54 prosent og 49 prosent.