Det ble en mer sivilisert debatt mellom visepresidentkandidatene enn bataljen mellom Trump og Biden forrige uke, er dommen i USA.

Debatten er regnet som viktigere enn vanlig, i lys av at begge presidentkandidatene er gamle, Trump er 74, mens Biden er 77. Dermed er sjansene større for at Pence eller Harris overtar i løpet av de neste fire år. Skulle Biden vinne, er det også mindre sannsynlig at han kan sitte i to perioder.

Cornonapandemien, utnevnelse av ny høyesterettsdommer, Kina, klimaendringer og opptøyer var blant temaene. Kamala Harris åpnet med at Harris kalte Trump-administrasjonens håndtering av koronapandemien den største fiaskoen i av en amerikansk administrasjon noensinne.

– De visste hva som skjedde, og de fortalte det ikke til dere, sa hun henvendt direkte til seerne.

Pence kontret med at president Donald Trumps stanset all innreise fra Kina tidlig, noe demokratene den gang kritiserte.

Skilt av pleksiglass

Debattantene satt fire meter fra hverandre, med pleksiglass mellom seg, mens de få tilhørerne satt langt fra hverandre og brukte munnbind.

Nominasjonen av Amy Coney Barrett tok mye oppmerksomhet debattpunkt, og Pence forsøkte flere ganger å presse Harris på om Demokratene vil utvide høyesterett om de ikke får sin vilje og Barrett blir godkjent.

Harris mente man burde vente med utnevnelse til nytt valg.

Pence mente Harris fremsto som mer radikal enn Bernie Sanders.

– Mer skatt, forbud mot fracking, forbud mot fossilt drivstoff, knusing av amerikansk økonomi, overgivelse til Kina er en oppskrift på amerikansk nedgang, sa han.

På Fox News omtales debatten som en «uavgjort». Det er likeens nokså avmålte bedømmelser på CNN.

Ikke overraskende mente Trump at Pence vant.

– Mike Pence vant stort! skriver han på Twitter.

Mike Pence WON BIG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Du kan se debatten her. De kommer på scenen etter 15 minutter.