– Truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang.

Torsdag kveld arrangeres det vardetenning mot vindmølleparker i norsk natur.

Fra Mandal i sør til Kjøllefjord i nord tennes det varder.

Motvind Norge skriver om markeringen på sine egne hjemmesier:

«I 2020 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang; utbygging av vindkraft og datasentra er de store truslene. Vi varsler fare og mobiliserer de som vil stå opp for natur og rettigheter til å slutte opp om nasjonal vardetenning. Motvind Norge inviterer til ny Nasjonal vardetenning torsdag 8. oktober 2020 kl 18:00.

Vi ønsker at hele Norge skal gløde i skinnet fra utallige varselbål. Dugnaden skal få presse, regjering, Storting, investorer, spekulanter, entreprenører og andre til å innse at vindkraft representerer politikk på ville veier, og at motstanden og mistilliten blant folket vokser fra dag til dag. Bålene skal skinne så sterkt at lyset når til Tyskland, og til Australia med.»

