Presidentkandidat Joe Biden kobler planene om å kidnappe Michigan-guvernør Gretchen Whitmer til en tweet fra Donald Trump.

Både den demokratiske guvernøren selv og Joe Biden viste til hva Trump sa under debatten mot sistnevnte som en årsak til kidnappingsforsøket, skriver NTB.

Trump ble spurt om å ta avstand fra gruppen Proud Boys, og svarte med å be dem om å tre tilbake og å «være beredt».

– Hatgrupper hørte presidentens ord ikke som om han tok avstand fra dem, men som et kamprop. Når våre ledere snakker, betyr ordene deres noe, sa Whitmer bare timer etter at FBI hadde pågrepet 13 menn, siktet for planer om å bortføre guvernøren og utløse en borgerkrig.

Biden understreker at presidenten må stå ansvarlig for det han sier og mener bestemt at det var Trumps ord som førte til denne hendelsen.

– Trump må forstå at ordene han ytrer betyr noe, sa Biden da han ankom Arizona torsdag. På spørsmål om han trodde Trumps Twitter-melding kunne ha inspirert mennene som er siktet for kidnappingsplanene, svarte han «ja, det gjør jeg».

De to får svar fra Trump som skriver følgende på Twitter:

Governor Whitmer of Michigan has done a terrible job. She locked down her state for everyone, except her husband’s boating activities. The Federal Government provided tremendous help to the Great People of Michigan. My Justice Department and Federal Law Enforcement announced…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020