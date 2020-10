annonse

Det var i forrige uke Bøhler meldte overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiets stortingsgruppe og sa ja til en plass på SPs liste til valget neste år. Samtidig sliter partiet med elendige meningsmålinger.

Dagbladet har snakket med flere på grunnplanet som er sterkt kritiske til Arbeiderparitet behandling av stortingsrepresentanten fra Groruddalen.

– Det har blitt et søppelparti. Jeg meldte meg ut forrige uke, ja. Jeg har tenkt på det en stund, men dette med Jan Bøhler fikk det til å renne over. Jeg vil ikke være en del av den offentlige krangledebatten deres (… ) Det er ikke lenger et demokrati. Om man kommer med kritikk, må man stå til ansvar for dem med høyest stemme. De behandler ikke medlemmene godt sier Heidi Elizabeth Egeberg, medlem av Oslo Ap i ti år.

Fikk beskjed

Dag Einar Thorsen er leder av Ellingsrud Ap og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han istemmer i kritikken:

– Bøhler fikk etter hvert beskjed om å holde seg unna. Ikke alle likte hvordan han håndterte saker og det opplevdes som kritikk mot byrådet.

– Det er fullstendig katastrofe at ledelsen i Oslo Ap lot dette skje. At de ikke fulgte godt nok med og ikke tok seg godt nok av Jan. Dette er det verste som kunne skje ett år før valget. At en av være mest profilerte politikere går ut. Da har det sviktet i Oslo Ap.

– Vi har et parti som de siste åra har blitt mer og mer preget av styring fra toppen. Stadig flere, til og med stortingsrepresentanter, føler seg ikke lenger hørt eller inkludert i Oslo Ap. Jeg vil si at det er en ukultur.