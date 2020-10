annonse

Facebook og Twitter mente Trump løy i en Twitter-melding om coronaviruset. Men ferske tall fra WHO kan gi Trump rett.

I de siste årene har Facebook, Twitter og Youtube slettet kontoer, og sensurert brukere som tech-gigatene mener sprer «feilinformasjon». Twitter har også innført et såkalt «faktasjekk»-filter, som er laget for president Trump.

Twitter mener de må faktasjekke presidenten fordi de hevder han kommer med «misvisende informasjon» til sine følgere.

Flere ganger har de «faktasjekket» presidenten, og tirsdag gjorde de det igjen da Trump hevdet at coronaviruset er like farlig som den vanlige influensaen.

– Influensasesongen er i vente. Mange mennesker, noen ganger over 100.000, og på tross av en vaksine, dør hvert år av influensa. Kommer vi til å stenge ned landet vårt? Nei, vi har lært å leve med det, på samme måte som vi lærer oss å leve med covid, som i de fleste befolkninger er mye mindre dødelig, skrev Trump.

Twitter har valgt å skjule dette innlegget, slik at leseren må klikke seg inn på det for å lese det. Twitter har også stengt av ytringsfriheten for alle de som har kommentert under innlegget. De skriver at «innlegget bryter med reglementet for å hindre spredningen av villedende og potensielt skadelig informasjon knyttet til covid-19».

760 millioner smittede

Trump har etter Twitter-meldingen blitt stemplet som en løgner av mange, og i en pressemelding fra NTB hevder nyhetsbyrået av presidenten tar feil.

Men ifølge nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) kan gi Trump rett.

WHO hevdet i forrige uke at over 760 millioner mennesker kan ha vært smittet av coronaviruset. Det er 20 ganger flere enn dagens smittetall.

«Hvis det faktisk er slik at 760 millioner har blitt smittet på et tidspunkt under utbruddet, og antall bekreftede dødsfall er omtrent 1 million, er infeksjonsdødeligheten bare 0,13%». Det er litt mer enn en tidel av 1%, som WHO sier er satsen for sesonginfluensa, skriver World Net Daily.

Den tidligere New York Times-journalisten Alex Berenson la frem WHO-nyheten på sin egen Twitter-profil, og sammenlignet coronaviruset med influensa.

Umm what? The @who now estimates that 750,000,000 people have gotten the ro? Which, at 1 million death, would put the death rate at 1 in 750 (even with overcounting, etc) – or 0.13%. That’s the lowest estimate I’ve ever seen. Say it with me: IT’S THE FLU. pic.twitter.com/tDzHsTVw78 — Alex Berenson (@AlexBerenson) October 3, 2020

– 150 000 dødsfall i Norge

Ifølge tall fra amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) har lagt frem på sine nettsider viser det seg at det er over 99 prosent sjanse for å overleve coronaviruset om du er under 69 år.

Da Norge stengte ned landet i mars var det mange leger og eksperter som spådde en dyster fremtid. En av de var lege Gunhild Alvik Nyborg som ble anklaget for å spre panikk etter en NRK-sending.

I programmet Debatten hevdet hun at 150 000 nordmenn ville dø av coronaviruset. Så langt har kun 275 nordmenn dødd med coronaviruset.