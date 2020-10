annonse

annonse

Den somaliske Tawfiiq Islamsk Senter er landets største moské med rundt 8000 medlemmer. I 2019 ble statsstøtten til moskeen stoppet av Fylkesmannen.

Årsaken var en intern strid, og de var også i ferd med å bli slettet som et registrert trossamfunn – og dermed miste retten til all statsstøtte. Men nå har Fylkesmannen konkludert med at det er ikke lenger grunnlag for å holde tilbake statsstøtten, skriver Aftenposten.

Les også: Statsstøtten til Norges største moské frosset på grunn av konflikt

annonse

De mistet statsstøtten for 2019 og 2020, fordi det var uklart hvem som representerte styret og hvilke vedtekter som gjaldt.

Men nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken snudd. I et brev trekker de tilbake varselet om å slette Tawfiiq Islamsk Senter som registrert trossamfunn. Fylkesmannen mener at vilkårene for å drive et trossamfunn er avklart.

Les også: Norges største moské kan bli slettet som trossamfunn

annonse

Det er dermed ikke lenger grunnlag for å holde tilbake statstilskudd, og Fylkesmannen vil «i løpet av kort tid» starte ny behandling av kravene om statsstøtte for 2019 og 2020.

Men Fylkesmannen er fortsatt bekymret for de interne motsetningene i trossamfunnet. Det virker fremdeles så fastlåst at Fylkesmannen er i tvil om at driften av moskeen er god. Fylkesmannen mener det sittende styret har et særlig ansvar for å få orden i trossamfunnet, ifølge brevet.

To ulike grupper har lenge kjempet om makten og om hvem som skal representere styret. Statsstøtten ble midlertidig stoppet da moskeen hadde to styrer som begge hevder å representere moskeen. Da det ikke kom noen avklaring på hvem som var det lovlig valgte styret varslet Fylkesmannen at det kunne bli nødvendig å slette trossamfunnet.

Les også: Tawfiiq-moskeen kan miste statsstøtte: Et arnested for konservativ islam

annonse

Trossamfunn mottar rundt tusen kroner årlig fra det offentlige per medlem. Utbetalingene for 2019 og 2010 på nesten 8 millioner kroner hver har blitt stanset.

– Utbetalingen er stilt i bero fordi vi ikke har klarhet i hvem det er som representerer denne moskeen. Det er en opplysning vi må ha for å vite at vi utbetaler støtte til dem som faktisk representerer trossamfunnet, uttalteseksjonssjef Hege Skaanes Nyhus hos Fylkesmannen i Oslo og Viken i 2019, til NRK.

– Slik vi har forstått konflikten, er det nå to styrer som sier de begge representerer trossamfunnet, sier hun.

Les også: Ny Islamsk Råd-topp har bakgrunn fra salafist-moské

Politiet har måttet rykke ut til moskeen flere ganger på grunn av konflikten. Nylig krevde flere titall kvinner forandringer i moskeen. Kvinnene er lei av å vaske og lage mat uten å få bestemme. De opplevde å bli utestengt fra årsmøtet 8. august 2020.