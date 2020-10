annonse

Prest og forfatter Einar Gelius kritiserer regjeringens handlingsplan mot diskriminering av, og hat mot muslimer.

– Når regjeringen nå legger fram en ambisiøs handlingsplan, så bør man ta på alvor frykten for islam i Norge i dag: Hva frykten bunner i, hvilke konsekvenser frykten fører til og hvordan man skal komme frykten til livs, skriver han i Dagbladet.

– Det innebærer at vi må få en åpen, ærlig, konkret og usminket debatt om hvordan islam skal forstås og tolkes i vår tid – og islams forhold til vårt demokrati og menneskerettighetene.

Men Gelius er usikker på om Abid Raja og Erna Solberg og resten av regjeringen vil ta den debatten.

– Frykten kan oppstå på grunn av kunnskapsløshet og fordommer, men den kan også oppstå på bakgrunn av hva vi selv opplever, ser og hører. Det interessante spørsmålet er hvordan frykten oppstår og hvordan den påvirker oss og våre holdninger.

Gelius skriver videre at det spørsmålet regjering bør stille seg er følgende: Hvorfor er frykten for islam så stor over hele Europa?

– Jeg tror at frykten for islam ikke kan forstås uten at vi samtidig ser hvordan islam framstår i det offentlige rom i vesten, skriver han, og sier hva han tror er årsaken:

– Islam er ikke bare et religiøst livssyn, men kan også være en politisk ideologi som påvirker alle sider ved menneskelivet.

