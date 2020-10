annonse

Organisasjonen får fredsprisen for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

annonse

Slik tradisjonen er ble prisen kunngjort klokken 11.00 av Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen prisen.

– Nobels fredspris for 2020 tildeles Verdens matvareprogram (WFP) for deres innsats for å bekjempe sult, for deres bidra til å bedre forholdene i konfliktområder, og for å være en drivende kraft i arbeidet med å forhindre at sult brukes som et våpen i krig og konflikt, sa Reis-Andersen.

– Under coronaepidemien er sult blitt et stadig større problem. Dersom ikke FNs matvareprogram får den støtten som trengs, står verden overfor omfattende sultkatastrofer, sa komitelederen i sin begrunnelse, ifølge VG.

annonse

Prisen deles ut i Universitetets aula den 10. desember. På grunn av coronaviruset vil årets fredspris-seremoni bli sterkt nedskalert.