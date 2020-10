annonse

annonse

Arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Heidi Nordby Lunde, mener pensjonister får realvekst i pensjonen i år.

Det er justerte anslag på lønns- og prisvekst for i år i det nye statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag som får Nordby Lunde til å uttale dette, skriver NTB.

Finansdepartementet legger til grunn at prisveksten kun blir 1,1 prosent i år noe som vil gi pensjonistene en svak realvekst på 0,1 prosent.

annonse

annonse

– Det avgjørende er hvor mye man sitter igjen med når pensjonen er regulert, og skatten er betalt. Det er helheten som teller, sier Lunde.

Leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, stiller seg tvilende til disse tallene.

– Hvis prisene øker mindre enn tidligere forventet, er det positivt for kjøpekraften til både pensjonister og lønnsmottakere. Men vi må si vi er ganske overrasket over at Finansdepartementet anslår en prisvekst på kun 1,1 prosent i 2020. Dette spriker veldig fra de prisvekstanslagene som både SSB og Norges Bank har presentert relativt nylig, sier han.

annonse

Davidsen frykter at neste år vil bli et fryktelig økonomisk år for pensjonistene.

– Det kan bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført, sier han.

Pensjonistforbundets anslag vil gi en gjennomsnittlig pensjon fra folketrygden på 250.000 kroner en redusert kjøpekraft på 5.000 kroner.

– Det går mot et forferdelig år neste år for pensjonistene, med mindre det tas grep rundt reguleringen av pensjonene, sier Davidsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474