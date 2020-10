annonse

annonse

Påtaleavgjørelse vil antakelig foreligge før jul.

– Politiet får svært mange henvendelser om status i Northug-saken. Saken er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Vi antar at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken før påtaleavgjørelsen foreligger, sier politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Den tidligere langrennsstjernen ble i sommer stoppet og målt til 168 kilometer i timen i en fartskontroll på E6. Det ble i etterkant også funnet og beslaglagt ti gram kokain på hans bopel.

På en pressekonferanse i Trondheim fredag 21. august innrømmet Northug også at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen mens han hadde filmet det.I

Northug ble siktet for to forhold innledningsvis i etterforskningen,men det er uklart hva han eventuelt vil bli tiltalt for i forkant av en mulig rettssak.

Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

Dette har skjedd:

* Tirsdag 11. august – onsdag 12. august: Petter Northug sier han var på fest og inntok kokain og alkohol før han dro til skiskole i Trysil.

* Torsdag 13. august: Petter Northug stoppes av politiet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 sørgående i Ullensaker ved avkjøringen til Mogreina. Farten måles til 168 km/t. Politiet mistenker skiprofilen for å være ruspåvirket, og Northug tas med til legevakten for å avlegge blodprøve. Førerkortet blir beslaglagt, og senere samme kveld ransakes idrettsstjernens bolig. Der blir det funnet narkotika.

* Fredag 14. august: Northug opplyser om hendelsen på sin Instagram-profil. 34-åringen skriver at han har gjort «en stor feil» og opplyser at det er kokain som ble funnet hjemme hos ham kvelden før.

annonse

* Lørdag 15. august: Politiet opplyser til NTB at Northug foreløpig er siktet etter vegtrafikkloven, men at siktelsen kan bli utvidet.

* Ledelsen i sykkellaget Uno-X opplyser at den har besluttet å avslutte sin utstyrsavtale med Northug. Andre samarbeidspartnere som Norges Skiforbund og sportsutstyrskjeden XXL sier de vil bruke tid på å vurdere situasjonen.

* Idrettsminister Abid Q. Raja (V) sier at Northug bidrar til å svekke omdømmet til idretten.

* Mandag 17. august: Politiet bekrefter at Northug er siktet for tre lovbrudd. Kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand er brudd på vegtrafikkloven, mens mistanke om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231.

* Fredag 21. august: Northug stiller til pressekonferanse i Trondheim og avslører at han har et alvorlig rusproblem bestående av både alkohol og narkotika. Han opplyser også at politiet fant rundt ti gram kokain hjemme hos ham.

* Onsdag 2. september: Politiet offentliggjør Northugs prøvesvar, som viser at han ikke var ruspåvirket da han ble stoppet i fartskontrollen. Denne delen av siktelsen frafalles.

* Fredag 9. oktober: Poltiet sier at saken er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Det antas at en påtale vil foreligge før jul.

Kilde: NTB