Stor demonstrasjoner blant ortodokse jøder i bydelen Brooklyn i New York mot guvernørens nye corona-restriskjoner.

Demonstrasjonene fortsetter i mange store byer mot myndighetenes stadig flere corona-restriksjoner.

I New York demonstrerte mange religiøse jøder mot guvernør Andrew Cuomos nye innstramming, der han blant annet innfører forbud mot religiøse sammenkomster over ti personer, melder CBS News.

De ortodokse jødene møtte opp med Trump-flagg og laget et stort bål der de brente ansiktsmasker.

Cardboard fire and facemasks being thrown in by protesters as they continue to protest against new lockdown restrictions in #Brooklyn pic.twitter.com/Y3GgCDNmdJ — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) October 8, 2020

Flere ble intervjuet av media og mange utrykte sterk misnøye med den nye nedstengingen.

Spoke to Sammy a #Brooklyn local who says the new lockdown restrictions by Gov. Cuomo and Mayor De Blasio targets the Jewish community #newyork pic.twitter.com/Vy2eE6vkDK — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) October 8, 2020

Det har vært store demonstrasjoner over hele verden de siste månedene mot myndighetenes innstramminger for andre gang under corona-nedsteningen.

I Europa har det vært protester både i London og Berlin over flere uker.

Ifølge nye tall fra amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) viser det seg at de under 69 år har over 99 prosent til å overleve corona-viruset. President Trump har vært en av de fremste til å kjempe for en full gjenåpning av samfunnet.