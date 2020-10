annonse

Han vil ikke bruke sitt akademiske liv til å gjemme seg.

I september 2018 ble Eikrem kalt inn til et møte med lederen av institutt for sosialt arbeid etter et intervju han ga til Resett. Intervjuet fant sted dagen etter at en ung afghansk asylsøker drepte to afghanske tenåringer i Trondheim og påførte en tredje tenåring alvorlige skader. Eikrem uttalte blant annet at «fremstillingen av hendelsen som bare en tragedie, er naiv». Dette knyttet han til kulturelle trekk i midtre Asia, samt ungdommenes oppvekst i krigssoner.

Universitetsavisa har intervjuet NTNU-førsteamanensius Øyvind Eikrem om det hender at han angrer på intervjuet han ga til Resett, men til det svarer han med et spørsmål.

– Nei, hvorfor skulle jeg det?

Journalisten repliserer at om ikke annet så ville de to årene som har gått forløpt noe roligere.

– Det er mulig. Men jeg vil ikke bruke resten av mitt akademiske liv til å gjemme meg, svarer Eikrem.

Universitetsavisa nevner at mange kaller han en rasist, men de regner med at han vil benekte det. Som svar får de latterutbrudd, og omformulerer spørsmålet til hans synspunkt på etnisk mangfold.

– Da begynner jeg med å spørre hva det begrepet betyr. For meg virker det temmelig innholdsløst. Det virker som en liten gruppe aktivister har kuppet det og nå anvender «etnisk mangfold» i sin politiske agitasjon, svarer Eikrem.

Som akademiker er han kritisk til debatten omkring innvandring, rasisme og kulturforskjeller. At forskjeller i folks kulturelle bakgrunn spiller en rolle i hvordan de lykkes i samfunnet, finner Eikrem ukontroversielt.

– At for eksempel innvandring fra ødelagte nasjoner uten noen form for organisasjonskultur til skandinaviske, gjennomorganiserte land skaper store problemer, bør ikke overraske noen. Slike resonnementer er mainstream. Det er ikke noe å gjøre noe nummer av, sier Eikrem, og legger til:

– Jeg tror ikke det fins så mye rasisme i Norge.

I februar 2020 la Filter Nyheter fram påstander om at Eikrem over en lengre periode hadde brukt en anonym konto på Facebook for å ildne opp debatter på rasistiske sider. Ifølge nettstedets kilder hadde enkelte av Eikrems kolleger ved NTNU visst om aktiviteten på disse forumene. Eikrem avviste påstanden som «tull og tøys»

Om «kafka-prosessen» mot han svarer Eikrem at han kommer til å bli på NTNU til han blir pensjonist.

– Til rundt 2045, da jeg går av med pensjon. Om ikke det skjer vesentlige endringer i ytringsklimaet ved NTNU og i landet, og jeg ender opp med å bli brent på bålet utenfor Hovedbygget. Så får vi se hvem som eventuelt står klar med fyrstikkene.