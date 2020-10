annonse

Innvandring, bistand og fjas prioriteres som aldri før. Hvor er de voksne?

Det som er det største problemet med statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag er den kraftige økningen i statlig pengebruk. Utgiftene øker med fem prosent, til tross for at inntektene formelig stuper. Vi bruker 1514,8 milliarder, 272,7 milliarder mer enn statens samlede inntekter, hentet rett fra våre felles sparepenger. Til sammenligning var et eneste finsk statsbudsjett i 2019 på 537 milliarder norske kroner. Finland er ikke akkurat kjent for å være et land med massiv økonomisk ulikhet, der folk overlates til seg selv, helt uten velferd. Tvert imot.

Det vi holder på med i Norge er skummelt, og det særlig når man ser hva vi bruker penger på. Det er nemlig mange steder man kunne ha spart seg for økte bevilgninger, og det er mange steder man kunne ha kuttet. Også uten at det store flertallet hadde merket noe til en lavere livskvalitet. Og vi kunne hatt mer til overs for fremtiden, til investeringer, og til lavere avgifter.

Administrasjon, «klima» og fjolleri

For eksempel har regjeringen gått inn for at administrasjonskostnadene i de fleste departementer skal øke. Ergo går man helt og holdent inn for en økning i byråkratiet. Det er Sløseriombudsmannen som gjør oppmerksom om dette på Facebook, og man kan lese mer om dette i selve proposisjonen budsjettet legges frem i, fra regjeringens nettsider. Bare dette i seg selv er oppsiktsvekkende.

Kulturdepartementet får 3,7 milliarder mer, og mye av dette vil gå til kunstnerstipender. Altså, mer penger til folk som leker med kroppsvæsker og ekskrementer, og står på scener og lager dyrelyder til ingen nytte, uten estetisk verdi, langt utenfor allmenhetens interesse.

Så er det også slik at det blir satt av mye mer penger til alt som har ordet «klima» i seg. Totalt legger man opp til å øke bevilgningene til klimadepartementet med 9 prosent, til . I tillegg kommer posten CO2-håndtering utenom, og her tredobles beløpet. Nesten 3 milliarder skal brukes på CO2-håndtering. Hvis det er noe vi har erfart hittil, så er det at klimastemplet politikk absolutt ikke nødvendigvis betyr reduserte utslipp, eller særlig stor nytteverdi. Tvert imot.

Diktatorer kan puste lettet ut

Så bruker vi altså hele 36,8 milliarder kroner på en bistandspolitikk som vi vet ikke funker. Bistand som i verste fall går til luksus og våpeninnkjøp for diktatorer, eller som i beste fall bidrar til å sementere fattigdom og avhengighet hos befolkningen i disse landene. De lærer ikke å greie seg selv, de blir aldri selvstendige.

Globaliseringsprofessor Indra de Soysa ved NTNU har forsket på hvilken effekt bistand har for fred og menneskerettigheter i mottagerlandene, og har funnet at det ikke blir mer fred, og at man snarere ser at diktatorer bruker mer penger på våpen. Når et undertrykkende regime får bistandspenger for å bygge sykehus og skoler, kan det samme regimet bruke penger fra andre budsjettposter for å kjøpe våpen. Dette er en hodeløs politikk.

Statens utgifter økes i en tid der fremtidsutsiktene er labrere enn vi har vært vant til. Selvsagt bør staten bruke penger i nedgangstider, men bare hvis det faktisk kommer til nytte, hvis det sikrer befolkningen, eller er snakk om lønnsomme investeringer. Mye av det vi bruker mer penger på handler ikke om dette overhodet. Vi har et regjeringsbyråkrati som er dobbelt så stort som det svenske, relativt til befolkning. Vi bruker milliarder på prosjekter med høyst usikker nytte, og subsidierer diktatorer som bruker vold mot eget folk. Hvordan har vi kommet hit? Hvor har de voksne vært hele tiden?

Elefanten i budsjettet

Den kostbare delen av innvandringen er imidlertid den aller største kostnadsdriveren av dem alle. Akkurat dette er det mange som unngår å nevne. Innvandringen og dens kostnader er den aller største elefanten i rommet, og mange som er opptatt av å få bukt med offentlig sløseri, unngår å ta innover seg akkurat dette. Sløseriombudsmannen er et slikt eksempel. Det kommer veldig mye bra fra den kanten når det gjelder kritikk av fjaseutgifter, men veldig sjelden eller aldri er det snakk om hva den ulønnsomme innvandringen koster oss.

Akkurat dette, og hvor mange vi kunne hjulpet, og hvor mye penger vi kunne ha spart, dersom vi investerte i bedre flyktninghjelp der flyktningene hovedsakelig er, i stedet for masseinnvandring av de relativt ressurssterke (som er få i det store bildet, men veldig mange for lille Norge), bør være en høyaktuell problemstilling. Særlig når vi gjør noe så drastisk som å kutte i folks pensjoner (ref. pensjonsreformen).

Utgiftsveksten er til dels så stor som den er, fordi vi blir færre som jobber og flere som forsørges ved hjelp av offentlige overføringer. Og det er faktisk ikke bare fordi vi blir eldre. Det er også fordi vi har en innvandrings- og flyktningpolitikk som styres mer av følelser enn av resultatorientert logikk. Det er altfor mye hjerte, og for lite hjerne.

Den største utfordringen

I fjor kunne Resett slå fast, basert på tall fra Finansavisen, at innvandringen i direkte kostnader til innvandrings- og integreringstiltak samt overføringer gjennom trygdesystemet, koster staten 65,5 milliarder kroner hvert eneste år. Samtidig er det viktig å ha med seg at også dette tallet er veldig optimistisk, fordi man ikke tar høyde for at en del innvandrergrupper, som det dessuten blir flere av, konsumerer offentlige tjenester som helsevesen, rettsvesen og NAV i langt større grad enn andre. Sannsynligvis koster innvandringen godt over 100 milliarder kroner hvert år. Og dette er en politisk bestemt utvikling, som kunne ha vært politisk forhindret. Solberg-regjeringen, med KrF og Venstre på slep, kommer ikke til å gjøre dette.

Dette er Norges største utfordring. Vi må kutte. Også i noen utvalgte velferdsordninger, og på ting som utdanning. Finnene bruker mye, mye mindre penger på sitt skolevesen enn vi gjør. Likevel har de verdens beste skole. Det nytter altså ikke å kaste penger på ting, dersom vi skal få en bærekraftig økonomi. Vi må være mer kreative og bruke andre virkemidler enn penger. Men første bud da er å si nei mye oftere. Nei er stikkordet. Noen må være litt voksne snart, og sette foten ned for denne festen.