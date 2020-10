annonse

Minst 100 norske ordførere har bedre lønn enn stortingsrepresentanter.

På lønnstoppen finner vi ordføreren i Oslo som har en årslønn på 1,4 millioner kroner, skriver NTB.

Kommunal Rapport har hentet inn tall fra 281 kommuner og de viser at en gjennomsnittlig ordførerlønn i Norge er på 915.202 kroner. Til sammenligning så har en stortingsrepresentant en årslønn på 987.997 kroner.

Helt på topp ligger Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), med 1,4 millioner i årlig godtgjørelse. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har det samme. Deretter følger Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) med 1,3 millioner kroner, skriver NTB.

Borgen selv sier at hun mener ordførere tjener for mye.

– Jeg har gjennom flere år tatt til orde for at ordførerlønnen ligger for høyt. Jeg har også foreslått at vi skulle senke både min og byrådslederens lønn. Det har jeg ikke fått noe flertall for, sier hun.

