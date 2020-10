annonse

Begge er albanske statsborgere, men har de siste årene oppholdt seg i Hellas. Mennene, som er i 30-årene, ble for et år siden pågrepet på fersk gjerning av norsk politi – rett etter at de fra en container på Sjursøya i Oslo (antok) at de hadde hentet ut nærmere 50 kg. kokain.

Hovedforhandling ble avviklet 23. til 25. september 2020 i Oslo tinghus. De to som var anklaget for den meget omfattende og grove narkotikaforbrytelsen ble på bakgrunn av varetektsfengslingen fremstilt i Oslo tingrett med politieskorte. Begge innrømmet seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Forhistorie

3. september 2019 avdekket tysk tollvesen 50 stk. godt emballerte pakninger puttet inn i kjølelageret på en container i et lasteskip som hadde ankommet Bremerhaven i Tyskland fra Ecuador. Containeren var ut fra tollpapirene klarert og lastet med 2400 banankasser som skulle til modning i Norge.

En analyse av alle pakkene fra kjøleanlegget avdekket å inneholde til sammen var ca. 50 kg. kokain. Denne hadde en jevn høy styrkegrad på hele 71,88 % kokainhydroklorid.

I og med at containerens sluttdestinasjon var Norge, meddelte tysk politi Kripos om det betydelige narkotikabeslaget. Tysk politi ønsket, og ba om et samarbeid om en videre kontrollert leveranse og overlevering til Norge. Dette for å eventuelt avdekke noen av bakmennene til denne allerede utvilsomt godt organiserte og profesjonelle kriminelle narkotikavirksomheten.

Etterforskningsgruppen for organisert kriminalitet ved Oslo Politidistrikt (Oslo PD), kom seg ombord i lasteskipet som skulle til Norge, hvorpå de på best mulig måte konstruerte, gjenskapte og erstattet kokainpakningene – med potetmel som ingrediens. Deretter ble «erstatningskokainen» reinstallert i containerens kjøleaggregat, før denne ble losset på Oslo havn, Sjursøya. I tillegg, ble det i containeren installert skjult lyd- og videokontroll.

Da containeren 11. september 2019 ankom Sjursøya, hadde politiets spanings- og observasjonsgruppe full kontroll. Politihelikopteret «hang» også langt oppe i lufta og hadde bakkeoppsyn ved hjelp varmesøkende kamera som fanget opp og registrerte alle bevegelsene som skjedde under. I tillegg, hadde spaningsstyrken kontinuerlig visuell kontroll med nærværende container, som også ble bevissikret med film og foto.

Rett etter midnatt dagen derpå, dukket plutselig de tiltalte opp på hver sin tråsykkel. Etter å ha hensatt syklene, kom de seg inn på selve havneområdet ved å klatre over noen gjerder, hvor de etter en stund fant den riktige omtalte containeren.

Etter å ha åpnet kjøleaggregatet, ble de 50 pakningene med plagiatstoff lagt i tre store bagger. Baggene ble derfra fraktet et godt stykke bort fra havnesonen, og etterlatt skjult under noen busker.

Etter ovennevnte manøver, syklet de to tiltalte inn til Oslo sentrum, hvor de ble pågrepet av politiet.

Den ene tiltalte fortalte politiet etter hvert i avhør at han opprinnelig hadde fått oppdraget tilfeldig av en person han traff på en cafe i Brussel, samt at han skulle få 50 000 EUR for jobben.

Via en mobiltelefon som ifølge tiltalte ble overbrakt ham på denne cafeen, fikk han dermed løpende kontakt med «oppdragsgiveren» som ga ham de videre arbeidsinstruksene, spesielt angående hvordan han og hans hjelpesmann skulle forholde seg når containeren ankom Oslo havn.

I ettertid, har ingen av de tiltalte vært villige til å blottlegge hvem denne «oppdragsgiveren» er, ei heller andre medskyldige som åpenbart må ha hatt flere sentrale roller i denne godt profesjonelle og godt planlagte smuglersaken. Dette særlig sett i relasjon til at containeren kom med et lasteskip helt fra Ecuador i Sør-Amerika.

Resett har fått opplyst at det så langt ikke er pågrepet ytterligere personer eller eventuelle bakmenn tilknyttet denne omfattende og grove narkotikasaken.

Dom avsagt 05. oktober 2020.

Aktor mente at passende straff for hver av de to tiltalte, var åtte år og seks måneder fengsel.

Retten vektla følgende:

«De har begge hatt et forholdsvis langt varetektsopphold, samt at de som utlendinger vil ha noe tyngre soningsforhold enn andre fordi de ikke kan regne med å få permisjoner.

Etter fradrag for tilståelsen og samarbeid med politiet, og sett hen til at soningen må påregnes å bli mer krevende enn normalt, mener retten at straffen passende kan settes til» henholdsvis seks år og seks måneder (for den ene tiltalte), samt 5 år og seks måneder (for den andre tiltalte).

Dommen var enstemmig.

Ifølge politiet, har de her beslaglagte kiloene med kokain en gateverdi på opptil 100 millioner kroner.