annonse

annonse

Anklager USAs president Donald Trump for ikke å være åpen om hans helsetilstand.

Nancy Pelosi, den demokratiske lederen for Representantenes hus ønsker at Kongressen skal kunne bruke det 25. grunnlovstillegget, som åpner for å fjerne en sittende president.

Det 25. grunnlovstillegget ble innført i kjølvannet av drapet på president John F. Kennedy i 1963 – og åpner for muligheten til å erstatte en sittende president om han eller hun ikke skulle kunne fortsette i jobben.

annonse

Pelosis forslag går ifølge NTB ut på at det skal etableres en kommisjon for å vurdere presidentenes evne til å lede landet. Hun insisterer ifølge nyhetsbyrået på at dette ikke handler om Donald Trump.

– Han vil møte dommen fra velgerne, sa Pelosi ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) på en pressekonferanse ved kongressbygningen fredag.