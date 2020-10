annonse

Den amerikanske presidenten kaller den demokratiske lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, «gal».

Nancy Pelosi, den demokratiske lederen for Representantenes hus, kom med en dramatisk avgjørelse på sin ukentlige pressekonferanse torsdag.

Hun kunngjorde ifølge Fox News at hun kommer til å vurdere å bruke det 25. grunnlovstillegget, som åpner for å fjerne en sittende president.

Det 25. grunnlovstillegget ble innført i kjølvannet av drapet på president John F. Kennedy i 1967 – og åpner for muligheten til å erstatte en sittende president om han eller hun ikke skulle kunne fortsette i jobben.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020