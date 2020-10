annonse

Den fjernsynsoverførte «debatten» mellom den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden og president Donald Trump var en megetsigende illustrasjon av den politiske splittelsen og avstanden i virkelighetsforståelse som preger det amerikanske samfunnet.

«Debatten» ble av kommentatorer kalt verbal gjørmebryting, og man kan vel, uten å begå en alvorlig «forbrytelse mot virkeligheten», oppfatte debattens intensitet og verbale sjikaner som steget før at deltagerne gikk til fysisk angrep hverandre. Slik sett avspeilte debatten godt den krigen som har herjet i amerikanske storbygater denne sommeren, drevet fram av venstre -ekstreme Antifa og den marxistiske Black Lives Matter-bevegelsen, med støtte fra politikere i partiet Demokratene.

Etter at stridsrøyken foreløpig har lagt seg og med debatten på avstand, kan det være på sin plass å se nærmere på hva som er stridens forutsetninger og bakgrunn. Til tross for Trumps mange avbrytelser i debatten, må man kunne si at det var Biden som trumfet i sjikanerende karakteristikker ved å kalle Trump en klovn, en rasist og den verste president i USAs historie. Og Biden toppet seg selv da han ba Trump holde kjeft. Ordskiftet kan ses som et foreløpig zenit i en utvikling som begynte med nominasjonen av Trump som Republikanernes presidentkandidat i 2016.

Det var Demokratene, som i samarbeid med etablerte medier, satte i gang en kampanje mot Trump, der målet var å frakjenne ham enhver legitimitet som president og få ham fjernet fra Det hvite hus. De viktigste og mest storslåtte forsøkene i kampanjen var påstandene om at Trump skulle ha bedrevet «collusion» med Russlands president, Vladimir Putin, for å hindre Demokratenes kandidat, Hillary Clinton, å vinne valget. Etter det mislykkede forsøket på å knytte Trump til «collusion» med Putin, prøvde Demokratene å få ham stilt for riksrett for å ha krevd etterforskning av Joe Biden og hans sønn, Hunter Biden og deres politiske og økonomiske engasjement i Ukraina. Trump skulle ha krevd ukrainsk etterforskning av far og sønn Biden som motytelse for å gi økonomisk støtte til den ukrainske regjeringen.

Collusion- beskyldningene førte til en omfattende etterforskning av saken i regi av tidligere FBI-sjef Robert Mueller, og etterforskningen viste at det ikke var hold i anklagene. Heller ikke lyktes det Demokratene å få avsatt Trump gjennom riksrett. Saken ble avvist i Senatet med republikansk i flertall, godt støttet av ledende jurister som Alan Dershowitz og Kenneth Starr, som viste at det ikke var juridiske grunnlag for Demokratenes riksrettsbegjæring. Det som lå bak, var ikke mye annet enn et inderlig ønske om å fjerne Trump. Begrunnelsen var forankret i påstander om at Trump er moralsk forkvaklet, at han opererer i et samfunnsmoralsk vakuum der kun hans narsissistiske og fascistiske holdninger og ideer er operative.

Denne mediekampanjen, som har gjort Trump til nesten daglig hovedoppslag i etablerte medier siden presidentvalget i 2016, er den mest omfattende i amerikansk historie. Og mediene har også lykkes i å framstille Trump som djevelen selv, en moderne utgave av den andre av Apokalypsens fire ryttere som fra sin røde hest deler ut sverd og leder verden mot undergangen.

EKSTREMVENSTRES BETYDNING

Det er vanskelig å se bort fra den betydningen politiske aktivister på den ekstreme venstresiden har hatt i forsøkene på å bli kvitt Trump. Den politiske aktivismen på venstresiden i USA har mange av sine støttespillere og protagonister blant ungdommer på amerikanske universiteter og i akademia. Dette er grupper som har forsynt Demokratene med «moralsk» og politiske ammunisjon, og i siste halvår også med handfast og voldelig aktivisme i amerikanske storbyer, særlig i byer med universiteter der venstre-aktivister står sterkt, som i Portland, Oregon, i Minneapolis og i Seattle. I Portland har det har vært sammenhengende venstre-ekstreme opptøyer i månedsvis med akklamasjon fra demokrater som Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris. Også guvernører og borgermestre fra Demokratene i voldsutsatte stater og byer har gått ut med støtte til «demonstrantene».

Journalisten Robby Soave skriver i sin bok, «Panic Attack – Young Radicals in the Age of Trump» at Trumps seier i 2016 var en krigserklæring mot aktivistene på venstresiden, ja seieren var i seg selv, ifølge venstreaktivister, en voldelig og hatkriminell handling. Seieren utløste hysteriske reaksjoner i universitetsmiljøene i USA. Venstre-ekstreme studenter gråt, og ved Colombia-universitetet i New York og på Yale ble eksamener midt i semesteret utsatt eller gjort valgfrie for at studentene skulle få tid til å gjenvinne sin mentale helse. Ved Cornell-universitetet innbød studentavisen til en såkalt «cry-in» der studentene kunne gråte i fellesskap over seieren til Trump. Universitetet i Michigan utstyrte studentene med avtraumatiserende fargeleggingsbøker og Lego-klosser for at de skulle kunne gi uttrykk for sine traumer på samme måte som psykologer gir traumatiserte barn tegneark, slik at de kan tegne seg ut av sin mentale smerte. Pennsylvania-Universitetet sørget for å skaffe studentene små kjæledyr som de kunne kose seg med for å overvinne sine mentale lidelser. Ifølge venstre-ekstreme aktivister, som Soave har snakket med, forårsaket seieren til Trump psykologiske lidelser og problemer i et omfang som ligner på virkningene av det dødeligste terrorangrepet i USAs historie, nemlig anslaget mot «Twin Towers» i 2001. Talløse studenter ved flere av landets eliteuniversiteter klagde over at de led av en form for selv-diagnostisert post-traumatisk lidelse etter valget av Trump.

ELITENES HYSTERI

Det er besynderlig hvordan dette hysteriet bredte seg utover USAs grenser da Trump ble valgt. Det ble skapt en hysteribølge som svært kjapt ble adoptert av den norske menings- og kultur-eliten, avantgarden i den politisk korrekte indoktrineringen her i landet. I den statlige, norske indoktrineringssentralen NRK sa for eksempel barn, som ble intervjuet etter valget av Trump, blant annet at de fryktet han skulle føre krig mot Norge, og at han skulle slippe atombomber over landet. Reaksjonene mot Trump i 2016 viste hvor effektiv menings-integrasjonen er mellom de elitære klassene som styrer de vestlige samfunnene, og hvor raskt meningstrender fra USA brer seg over hele Vesten. Og hysteriet er mer levende enn noensinne den dag i dag, noe man kan erfare ved å lese aviser som Dagbladet, VG og Aftenposten og ikke minst ved å følge med i den «evige» Trump-føljetongen i NRK.

I motsetning til radikale personer og organisasjoner på 1960-70-tallet i USA, er dagens venstre-ekstreme aktivister motstandere av ytringsfrihet. De mener at ytringer som krenker dem selv, skal være forbudte. Ja, de mener at folk som ikke deler deres syn og meninger, ikke skal ha muligheter til å ytre seg i det offentlige rommet, og at tanker og meninger som ikke samsvarer med deres egne ideer, skal sensureres – bare de gode meningene skal slippe til. Mange aktivister mener at tale i seg selv innebærer overgrep dersom talen medfører følelsesmessig smerte. Emosjonell smerte er ikke grunnleggende ulik fysisk smerte. Siden fysisk vold i mange sammenhenger er lovstridig, så bør også tale som framkaller emosjonell krenkelse og uro, også være forbudt. Denne holdningen, denne ideologiske posisjonen er en ny trend blant venstreaktivister i universitetsmiljøene i USA, selv om man i marxistisk tradisjon kan vise til en lang tids kultivering av skillet mellom gode/riktige meninger og dårlige/ skadelige meninger. De skadelige meningene må, ifølge denne tankegangen, holdes unna folk slik at folket og revolusjonen ikke tar skade av dem, jfr. Mao’s Kina og Stalin’s Sovjetunionen. Tale som vold er også idegrunnlaget for det som i USA har fått benevnelsen mikroaggresjon og scenenekt (no programming).

UNDERTRYKKENDE FEDME

Et sentralt begrep i denne akademiske forståelsen av gode og dårlige meninger er interseksjonalitet. Dette begrepet og dens innebygde teori har utvidet eksistens- og sanksjonsområdet for uriktige meninger i USA. Teorien om interseksjonalitet har erobret fag som sosiologi, psykologi, engelsk språk, filosofi, historie og andre samfunns- og humanistiske vitenskaper. Interseksjonalitet betyr at forskjellige undertrykkelsesformer henger i hop og forsterker hverandre. Er man kvinne, er man undertrykket som kjønnsvesener i forhold til menn, er man i tillegg svart, så er man undertrykket og diskriminert både i forhold til kjønn og rase. Er man i tillegg muslim, så er man prisgitt enda en undertrykkelsesvariabel. Og slik kan man gå videre og stadig utvide undertrykkelses-repertoaret, nesten i det uendelige. I samband med denne tankegangen blir det stadig opprettet nye avdelinger ved amerikanske universiteter der man studerer ulike former for undertrykking og setter dem i sammenheng med hverandre, kvinne-studier, kjønnsstudier (gender-studies), afroamerikanske studier, skeive studier (homofoli og lesbisisme), studier av religiøse grupper, særlig muslimer, som blir ansett for å være mer undertrykket enn andre religioner, osv., osv. Ut fra det som i begynnelsen var interseksjon (sammenkoplet undertrykking) mellom rase og kjønn, er det altså utviklet en mengde med universitetsfag der undertrykking av minoriteter utgjør kjernen. Ja, til og med gruppen fete personer (som blir undertrykket på grunn av sin fedme) er blitt et eget fag ved flere universiteter, som ved Oregon State University og Portland State University.

Ifølge tidsskriftet The New Republic har om lag hundre institusjoner for høyere utdanning i USA opprettet «Bias response teams» (BRT) som skal behandle klager fra studenter som blir undertrykket på grunn av en eller annen egenskap – fedme, rase, kjønn, alder, osv., osv. En «feilaktig» kommentar eller kroppsuttrykk rettet mot en minoritetsperson, kan bli oppfattet som en form for aggresjon, vold, som ikke kan tolereres og som kan gjøres til en sak for BRT. En hvit kvinne som holder hardt på veska si, mens en svart mann passerer henne på gata, utøver, ifølge denne forståelsen, vold (mikroaggresjon) mot mannen, og bør derfor tiltales for hatkriminalitet.

I tillegg til BRT har man ved universitetene ansatt byråkrater som skal passe på at studentene ikke utsettes for mikroaggressive uttalelser og handlinger. Disse byråkratene skal sørge for at mangfoldigheten i studentmassen opprettholdes, tykke og tynne, høye og lave, heterofile, homofile, afroamerikanere, latinere, venstrehendte, osv. skal vernes. Ingen skal utsettes for krenkende uttalelser, handlinger eller bli utsatt for følelsesmessig overgrep, dvs. mikroaggresjon, av verken med-studenter, lærere og administrativt personell. Alt emosjonelt støtende for minoritetene skal fjernes, også fra pensum-litteraturen, og universitetene skal bli trygge havner der ingen lider overlast på grunn av sine personlige disposisjoner.

Den amerikanske studentverdenen er på denne måten på god vei til å utvikle seg til et galehus der alle til enhver tid må passe kjeften sin og holdningene sine for ikke å si eller gjøre gale og lovstridige ting. Man kan si at det er innført en form for godhetstyranni som håndheves av myndigheter på flere plan og med politianmeldelse og fengselsdom som siste instans. Og når staten trekkes inn i utøvelsen og effektueringen av alle disse tiltakene, begynner det totalitære samfunnet så smått å avtegne seg, slik man tydeligst ser i vest-europeiske land som Sverige, Tyskland, Frankrike og Norge.

YTRINGSFRIHETEN OG § 185

Ytringsfriheten står høyere i USA enn i noe annet land, og denne friheten er bastant fastslått i først «amendment» i den amerikanske konstitusjonen. I vest-europeiske land, som Norge, er også ytringsfriheten en grunnlovfestet rettighet, men her har man innført lover mot såkalt hatkriminalitet. I Norge er det § 185 i Straffeloven som regulerer dette strafferettslige området. Den forbyr nedsettende og hatefulle ytringer rettet mot bestemte minoriteter. I praksis har denne paragrafen stort sett vært brukt mot folk som i forbannelse og i fylla har bedt folk om å dra til helvete eller lignende steder, eller det er folk som er gått til «diskriminerende», verbale angrep på politikere som de mener fører en altfor liberal asyl- og innvandringspolitikk. En gjennomgang av dommer med referanse til § 185 av juristen Thorkil H. Aschehoug, viser at paragrafen de siste årene stort sett rammer de «små» i samfunnet som myndighetene mener mangler folkeskikk og som derfor skal lære «skikk og bruk.» Paragrafen har sitt utgangspunkt i FN’s rasediskriminerings-konvensjonen og FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter, men er nok idéhistorisk avledet fra det kommunistiske skillet mellom dårlige og riktige tanker.

Paragraf 185 i Straffeloven er en skjendsel i en liberal rettsstat, og det er flere som mener at paragrafen bør avskaffes, medregnet undertegnede. Alle som er imot den politisk korrekte undergarvingen av den liberale rettsstaten, bør skrive under på det oppropet som er laget mot paragrafen.

Hatkriminalitets-paragrafer på linje med den norske § 185 er blitt et viktig redskap for styresmaktene vest-europeiske land for å få folk dømt for upassende meninger og ikke minst, for å hindre islamkritikk, slik at ikke myndighetene får problemer med å innlemme islam og muslimer i den politisk, vedtatte multikulturelle staten. Og det var nok først og fremst islam og muslimer myndighetene hadde i minnet da politiet i Oslo opprettet ei egen gruppe som skal «arbeide» med hatkriminalitet, og der § 185 skal være det strafferettslige riset som skal få folk til å passe kjeften sin.

I Storbritannia har denne sektoren i politiet vokst til groteske dimensjoner med hundrevis av politifolk som etterforsker såkalt hatkriminalitet. Tallet på anmeldelser vokser fra år til år. Det kommer inn ti-tusenvis av anmeldelser i året, og det settes stadig nye anmeldelsesrekorder. I Norge har myndighetene i tillegg vedtatt en handlingsplan mot såkalt muslimhat som skal trekkes inn i skoleundervisningen (der det allerede er flere andre operative handlingsplaner som skal fremme multikultur). Ifølge regjeringen og et samlet storting er muslimene en gruppe som er ekstra utsatt for hatprat, noe som de mener hindrer muslimer å uttale seg og komme til orde i den offentlige debatten. Dette er mer enn en tvilsom påstand, og den er en del av den krenkelsesmytologien som politikerne med uutslitelig energi har proppet opinionen med de siste decenniene. Det en knapt noen som slipper så lett til i mediene som muslimer her i landet. Muslimer får stadig ytringsfrihetspriser, og i politikken kan man neppe klage på muslimenes forholdsmessige representasjon. Regjeringen huser en muslimsk statsråd, og i Ap er nestelederen muslim. Flere ledende stortingspolitikere er folk med muslimsk bakgrunn, og de muslimske moskeene mottar rause bidrag fra statskassen for å drive med virksomhetene sine.

TRYGGHET OG SELVREALISERING

Å forklare hvorfor det amerikanske universitetssamfunnet og de vest-europeiske statene er nådd det vi kan kalle et før-totalitært stadium, vil føre langt utenfor rammen for dette skriftstykket. For å holde blikket på USA, kan man si at en viktig variabel i en forklaringsmodell (men den gjelder også Vest-Europa) er den sosiale og økonomiske bakgrunnen til universitets-ungdommen, som stor utstrekning kommer fra over- og middelklassen. I disse befolkningslagene er det utviklet et nærmest perverst behov for trygghet, der foreldrene forsøker å skåne barna fra det som de oppfatter som utrygghet og verdens ondskap. Resultatet er unger og ungdommer som føler seg under kontinuerlig angrep fra omverdenen og emosjonelt krenket. Takket være den menings- og forskningsbredden man har i USA (til forskjell fra Vest-Europa) er det psykologer og sosiologer der som har sett nærmere på fenomenet og skrevet bøker om det. En av disse er: «The coddling of the american Mind», av Jonathan Haidt og Greg Lukianoff, der de beskriver den trygghetskulturen som har erobret den liberale amerikanske over- og middelklassen og universitets- og studentverdenen i USA. Boka er en tidsaktuell gjennomgang av hvorfor denne trygghetskulturen er en trussel mot ytringsfrihet, utdanning, mental helse og i siste omgang, det vestlige demokratiet, noe jeg ikke skal gå nærmere inn på i denne sammenhengen.

Ett av de trekkene som særpreger særlig de urbane middelklasse-overklasselagene, er at de befinner seg fjernt fra den grunnleggende, materielle produksjonen i samfunnet. De blir ikke gjennom oppvekst og arbeidsliv konfrontert med den hardere yrkesvirkeligheten, som for eksempel å jobbe som anleggsarbeider, eller som bonde der man er avhengig av vær og vind, eller som håndverkere der det kreves kjennskap til materiellet og faglige ferdigheter for å behandle materiell, eller fabrikkarbeidets slitende monotoni. De nye elitære samfunnsgruppene, som styrer samfunnene i dag, arbeider med mennesker og meninger, ja, de produserer meninger i vid forstand. De administrerer folk og forteller dem hvordan de skal oppføre seg og er derfor avhengig av å komme underordnede, klienter og kunder i møte, altså av markedspsykologi.

Å bli konfrontert med den materielle produksjonens krav og de strenge erfaringer dette ofte innebærer, framstår som skremmende for disse befolkningslagene. Det å ha en såkalt vanlig jobb, er en trussel mot den selvrealiserende over- og middelklassen, for hvem finans, medier og kunst er viktige selvrealiseringsområder. Etter hvert som den materielle produksjonen effektiviseres og rasjonaliseres og denne produksjonen flyttes til land som Kina, blir det færre og færre som jobber med materiell produksjon. Denne produksjonen blir derfor mer og mer usynlig.

Størstedelen av befolkningen har ikke lenger noe forhold til den materielle produksjonen (jfr. politiske partier som MDG, SV og V), og folk begynner å utvikle en forståelse av at tingene skaper seg selv og at «pengene regner ned fra himmelen» som en venn av meg bruker å si. Han har i mange år hatt ansvaret for en av de største næringsvirksomhetene her i landet i etterkrigstiden, og vet en del om hvordan økonomiske verdier skapes. I en verden der (de politisk korrekte) meningene har så stor betydning, i en debatt- og meningskultur som sier at ord skader, og der ord er vold, er det ikke det minste merkelig at meninger får et sosialt primat, dvs. får en førsterett i forhold til virkelighetens materielle referanser og grunnlag. Virkeligheten og sannheten ligger i teksten, som det heter i postmodernismens credo.

NEDBYGGINGEN AV USA

Omleggingen og bortsettingen av den materielle produksjonen i USA og Vest-Europa til land som Kina, har i løpet av et par decennier ført til tap av millioner arbeidsplasser. I USA har man regnet ut at landet i løpet av de siste ca. 20 årene har mistet ca 4 millioner arbeidsplasser bare til Kina. Gamle industriområder i USA (og i Vesten for øvrig) er blitt hardt rammet av produksjonsnedlegging, og en storstilt arbeidsledighet og økonomisk og sosial elendighet ledsager denne utviklingen. En by som Detroit som for 50-60 år siden telte bortimot 2 millioner innbyggere og var et kulturelt midtpunkt (Tamla Motown) i amerikansk musikkliv, er i dag en by med et folketall på størrelse med innbyggertallet i Oslo. I det som en gang var livlige bygater, dyrkes det i dag (økologiske?) grønnsaker. Store boligområder ligger nå folketomme, som spøkelsesbyer.

Mye av det samme spøkelsespreget karakteriserer rustbeltet i USA, de indre statene i Midtvesten (såkalte flyover-states) som en gang var selve motoren i den amerikanske økonomien. Dette er områder som i dag er en industriell og næringslivsmessig ødemark, der befolkningen (hovedsakelig av europeisk avstamning) herjes av arbeidsledighet, alkoholisme og et misbruk av kunstige opiater. Bruk av de sistnevnte midlene tar årlig livet av flere enn de ca 60.000 amerikanerne som mistet livet i Vietnam-krigen. Pillemisbruket går som kontinuerlige farsotter over disse områdene. Og i finans- og datasentrene i demokratisk styrte byer og stater som New York og i California, råder de data-økonomiske og finansielle elitene (som støtter Demokratene) som skuffer inn penger i vanvittige mengder og pløyer kapital inn i eiendoms- og boligmarkedet. Det har blant annet ført til at rike og av Demokratene styrte byer som New York, Los Angeles, Seattle, San Francisco i økende grad får husløse innbyggere. Bare i New York er det 80.000 mennesker som bor på gata.

Det var stemmer fra rustbeltet som skaffet Donald Trump valgseieren i 2016, og det er i lyset fra den grove skissen av USA som er presentert i teksten foran, at man må forstå den politiske kampen og sommerens gatekriger i USA. Trump har ved hjelp av endringer i handelsavtalene med blant annet Kina og Nafta-landene Canada og Mexico, forsøkt å stanse den industrielle nedbyggingen i USA. Og han har prøvd å endre USA’s militære rolle i verden ved å trekke landet ut av krigene i Midt-Østen og Afghanistan. I et fjernsynsintervju for en tid siden fortalte han om hvor ondt det er å se den sorgen og smerten hos de slektninger som møter fram når fly med drepte amerikanske ungdommer fra disse krigene lander i USA. Han er ofte (alltid?) til stede under slike landinger og sa i intervjuet at han vil ha slutt på at amerikanske ungdommer (ofte fra det nevnte rustbeltet i Midt-Vesten) blir sendt til disse meningsløse krigene. Verden utenfor USA må begynne å rydde opp i sine egne problemer, mener han.

VIL TRUMP VINNE?

Trump er ingen intellektuell kapasitet, og personligheten hans er snarere en ulempe enn en fordel i den politiske krigen mot de elitære Demokratene i USA. Han har til gjengjeld en rå mental styrke som har hindret ham i å bukke under i de kampanjene som har vært ført mot ham. Men mangelen på intellektuell kapasitet og på evne til å bygge nye politiske allianser gjør at det helst skulle ha vært en annen som kunne ha tatt opp kampen mot de politisk korrekte elitene i USA og Vesten. En ting skal Trump ha, han har forstått hvordan det politisk korrekte narrativet til de etablerte mediene hindrer at vesentlige og vitale politiske spørsmål blir stilt, spørsmål som den politiske korrektheten har tabufisert. Og det er brudd og omdefinering av dette narrativet (fake news) han anvender i møte med mediene, men han praktiserer denne strategien på en dårlig måte, dessverre. Men de spørsmålene han stiller, må tas fram og drøftes og håndteres om USA og Vesten skal overleve den enorme, politiske bomben som de politiske korrekte elitene har plassert under den vestlige «arken» og som vil detonere om ikke politikken legges hardt om.

Mange av de forholdene som preget USA i 2016, finner vi igjen i dag, men om disse forholdene vil gi det samme valgresultatet nå som den gangen, er tvilsomt. Til det har kampanjen mot Trump vært altfor vellykket. Dessuten har det dukket det opp noe uventet, Covid-19, som har snudd forholdene enda mer på hodet. Trumps seier i 2016 var trolig en siste krampetrekning fra dem som protesterer mot den politisk korrekthetens galskap. Denne gangen står vi trolig foran Trumps tap og kanskje en endelig oppheving av motstanden mot middelklassens menings-tyranni som tilstreber et samfunn der man knapt kan åpne kjeften uten å bli stilt for retten og dømt for hatkriminalitet, og til taushet – for godt – i mikroaggresjonens og scenenektingens navn.