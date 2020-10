annonse

Ap får bare 21 prosents oppslutning på oktobermålingen i Klassekampen og Nationen.

Hvis dette hadde vært valgresultatet ville Ap ha gjort sitt dårligste stortingsvalg siden 1924. På samme måling skyter SP i været og får 17 prosent, noe som er en oppgang på 3,6 prosentpoeng siden september, skriver Nationen.

– Flere og flere ser oss som et verktøy for sin hverdag. Folk ser at vår politikk er like relevant for Groruddalen som Gudbrandsdalen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nationen.

Hele 13 prosent av Aps 2017-velgere har nå valgt å gå over til Senterpartiet.

KrF og venstre er fortsatt under sperregrensen, mens Rødt og MDG er over. Feilmarginen på målingen varierer mellom 1,1 og 2,7 prosentpoeng og er størst for de største partiene.

Dette er oppslutningen for de respektive partiene fikk på målingen fra Norfakta: SV 6,6 (-1,5), Ap 21 (-3,7), Sp 17 (+3,6), KrF 3,4 (-0,7), Venstre 3,9 (+1), Høyre 22,9 (-2,7), Frp 13,1 (+0,3), Rødt 4,4 (+1,1) og MDG 5,6 (+2,1).