Maxine Waters, demokraten som leder finanskomiteen i Representantenes hus, mener det er på høy tid at USAs president fjernes fra sin post. Hun hevder at det 25. grunnlovstillegget åpner for å fjerne ham.

– På høy tid. Regjeringen mangler mot og tør ikke stå opp mot ham. Jeg forstår ikke hvordan han er i stand til å skremme alle de folkene. De ser hva han gjør md landet, hvordan han setter andre i fare, sier hun til MSNBC og hevder at presidenten aktivt sprer coronaviruset.

– Det er på høy tid at det 25. grunnlovstillegget blir tatt i bruk, utbasunerer hun.

Maxine Waters regnes som en fremtredende politiker hos Demokratene og en av de ledende kongressreprsentantene med afro-amerikansk bakgrunn.

Hun mener administrasjonen er makteløse og at presidenten får ture frem som han vil.

– Hadde det vært opp til meg hadde han vært arrestert for lenge siden, sier hun ifølge Breitbart.

Forslag

Kravet hennes kommmer etter at topp-Demokraten Nancy Pelosi, den demokratiske lederen for Representantenes hus, har gått inn for at Kongressen skal kunne bruke det 25. grunnlovstillegget, som åpner for å fjerne en sittende president.

Det 25. grunnlovstillegget ble innført i kjølvannet av drapet på president John F. Kennedy i 1963 – og åpner for muligheten til å erstatte en sittende president om han eller hun ikke skulle kunne fortsette i jobben.

Pelosis forslag går ifølge NTB ut på at det skal etableres en kommisjon for å vurdere presidentenes evne til å lede landet. Hun insisterer ifølge nyhetsbyrået på at dette ikke handler om Donald Trump.

– Han vil møte dommen fra velgerne, sa Pelosi ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) på en pressekonferanse ved kongressbygningen fredag.