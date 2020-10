annonse

Nå er det ikke lenger åpenbart hvilke bokstaver som bør komme først i et eventuelt samarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Allerede snakkes det om dette i Senterpartiet. Med et Arbeiderparti i fritt fall og et Senterparti med Trygve Slagsvold Vedum i spissen som suser fremover på meningsmålingene: Hvorfor skal han ikke bli statsminister?

Nationens politiske redaktør, som kjenner Senterpartiet svært godt, kommenterer spørsmålet slik i egen avis:

«Hvis oppslutningen om Vedums distriktsprofil fortsetter å krype nærmere tjuetallet, vil ikke bare “kjøttvekta” slå inn etter valget. Da blir det en interessant dynamikk i regjeringsforhandlingene – en der Ap slett ikke automatisk får statsministeren. Et Arbeiderparti med stabilt nedadgående trend forrykker styrkeforholdet – sjøl om Sp havner på en lavere prosent enn Ap totalt, og sjøl om de rødgrønne sammen skulle få flertall.»

Hun fortsetter med å vise til at når SP i dag ikke snakker åpent eller tydelig om dette, dreier det seg ikke om mangel på ambisjoner, men at det for Senterpartiet er viktig at politikken kommer først og forhandlinger senere.

Muskler

Han er heller ikke redd for å vise muskler. Tross alt har Jonas Gahr Støre flere ganger omtalt Trygve Slagsvold Vedum som «populist»i nedlatende vendinger. Det blir ikke glemt i Senterpartiets partikontorer. Det kan også ha vært noe av motivasjonen for at Slagsvold Vedum kapret Jan Bøhler som førstekandidat på Senterpartiets stortingsliste i Oslo, etter at han ble vraket av sitt gamle parti.

Senterpartiets dilemma er samtidig at partiet i dag er helt avhengige av et godt samarbeid med Arbeiderpartiet for å danne regjering. Selv om partiet stjeler velgere fra Ap i stor stil, særlig i de nordlige og mest fraflyttede delene av landet, er det fortsatt slik at partiets vekst først og fremst kommer som følge av at Erna Solbegs regjering systematisk har rasert distrikt-Norge de siste syv årene.

Det er derfor ikke noe alternativ for Sp å søke politisk flertall noe annet sted enn hos venstresiden i overskuelig fremtid. Men det er likevel stor forskjell på hvordan kjøttvekta mellom AP og SP vil påvirke et samarbeid.

Reverseringer

Et sterkt Senterparti vil for eksempel kunne presse gjennom reverseringer av de mest upopulære delene av Solberg-regjeringens refrmer, som for eksempel nedleggelser av lensmannskontor i utkant-kommuner.

SP vil også kunne holde Audun Lysbakken og SV på god avstand fra regjeringskontorene. SP-Trygve har ikke sagt kategorisk nei til å sitte i regjering med SV, men det er åpenbart ikke noe hverken SP-ledelsen eller grunnplanet ønsker seg.

Det vil også kunne åpne for at en Senterpartiet-Arbeiderparti-regjering i hvertfall utenom budsjettet vil kunne forankre politiske beslutninger også i samarbeid med Høyre og Frp på Stortinget, for eksempel om innvandring og klima. Dette kan legge grunnen for langsiktige og bærekraftige kompromisser som vil sikre en fortsatt bærekraft for velferdsstaten.

Og det trenger ikke være et mareritt-scenario, sammenliknet med dagens blågrønne regjering.

I dag har vi en statsminister som bruker penger som en full sjømann for å tilfredsstille to minipartier som nærmer seg sperregrensen, fortsetter å opprettholde et korrupt asylsystem som truer med å velte den norske velferdssamfunnet og gir etter for klimahysteriet som råder i den norske snakkeklassen.

Da kan Trygve Slagsvold Vedum for mange fremstå som et langt bedre alternativ. Han har tross alt begge ben godt plantet på bakken.