Råkjøring og kokainbruk.

I en fersk undersøkelse har Norstat og Spect8 spurt folk over hele landet om de kan tilgi Petter Northug for hans råkjøring og kokainbruk tidligere i høst.

Det var i august Northug ble stanset av politiet etter å ha holdt en hastighet på 168 kilometer i timen i 110-sonen. Politiet fant også ti gram kokain i Northugs bopel.

Nå svarer 56 prosent av respondentene at de er villige til å tilgi Northugs synder, viser undersøkelsen. Størst er støtten i Trøndelag og på Sørlandet, skriver NTB.

Undersøkelsen er bestilt av Brand Assist AS, selskapet som utvikler og markedsfører Northugs merkevare. Selskapet hadde i 2019 en omsetning på 18 millioner kroner, og endte med et årsresultat på minus 4,7 millioner.

– Jeg er sikker på at det betyr mye for Petter at han har støtte i folket. For oss som selskap er det selvsagt også viktig. Vi har investert mye og har mye spennende som skjer i tiden som kommer, reklamerer daglig leder Jon Inge Gullikstad i Brand Assist AS.

Northug, som ennå ikke er dømt for fartsovertredelse og kokainbruk, har godtatt at den kommende rettssaken gjennomføres som tilståelsessak. Den tredje siktelsen om kjøring i ruspåvirket tilstand ble frafalt av politiet.