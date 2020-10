annonse

Får svensk støtte.

I den amerikanske valgkampen har Demokratenes presidentkandidat Joe Biden mottatt anselig støtte fra akademia, herunder 81 Nobelpris-vinnere i fysikk, kjemi og medisin samt det medisinske vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

Nå kommer en muligens enda tyngre autoritet til unnsetning. Den svenske klima-aktivisten Greta Thunberg går nemlig ut med full støtte til Biden i presidentvalget 3. november. Dette melder NTB. Dermed gjør Thunberg, etter eget sigende, unntak fra sin regel om å ikke innlate seg i partipolitikken. På Twitter skriver hun:

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020