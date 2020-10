annonse

På Stortinget har åtte av ti representanter i Arbeiderpartiets stortingsgruppe høyere utdannelse. Folk på grunnplanet i fagbevegelsen opplever at Ap-politikere lytter mer til klimaungdom og kommunikasjonsfolk.

Jonas Gahr Støre sliter med elendige meningsmålinger. Nå kommer det også sterk kritikk fra grunnplanet, og på Raufoss har Klassekampen intervjuet flere som savner arbeidsfolk i det tradisjonsrike partiet.

– Jeg har større tillit til en som prater om utfordringene på gulvet, som har stått på gulvet sjøl, enn en som ikke har vært på gulvet, men prater seg til det, sier ordfører i Vestre Toten, Stian Olafsen til Klassekampen.

Han mener mangel på kandidater med arbeiderklassebakgrunn på Oppland APs stortingsliste er et problem.

– Hvis du spør arbeidsfolket innenfor fabrikkgjerdet her på Raufoss om hva som er Arbeiderpartiets problem, får du et klart svar: De er for langt unna, sier Stian Olafsen.

Lasse Walheim ved bildelsfabrikken på Raufoss er med i Fellesforbundet.

– Tonen ute i produksjonen her er at folk ikke kjenner seg igjen i Ap, og at avstanden er blitt større og større, sier han, og legger til:

– Selv om noen oss er veldig Ap-vennlige og ser nytta av å være det, så sliter vi med å få solgt politikken overfor medlemmene våre der ute.

Walheim sier videre at det ha vært fordel om politikere har vært i arbeid. Ordfører Olafsen forteller at mange mener at Jonas Gahr Støre må trekke seg. Men han tror at problemet er mye større.

– Dette handler om kultur, og Jonas er en del av kulturen, men hvis han går, hvem skal ta over? Dette krever organisasjonsbygging over tid. For å ha en ledelse som kan representere de på gulvet, så må grasrota være inne i flere sentrale ledd.