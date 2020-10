annonse

Beskyldes for klasseforræderi.

Etter at Ap-veteran Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet 1. oktober, har de negative reaksjonene ikke latt vente på seg fra det som en gang var Bøhlers partifeller.

For mange var det hardt å svelge at «østkantgutten» Bøhler – etter fleres mening en av få gjenværende arbeiderklasse-personer i Arbeiderpartiet – mente å ikke føle seg hjemme i partiet som påstår å representere dem med lav lønn og lav sosial status.

– Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, lød Bøhlers egen begrunnelse for partiskiftet.

I en kommentar hos Medier 24 oppsummerer samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness analysene som har kommet fra Bergens Tidende, VG og Dagbladet.Han mener saken illustreer hvordan kommentariatet forstår klassespørsmål.

– De er ikke opptatt av spørsmålet om Ap selv har sviktet sine kjernevelgerne eller sine tradisjonelle verdier.

Tvert imot har politiske kommentatorer som Dagbladets Marie Simonsen og Hans Petter Sjøli i VG utelukkende forsøkt å sverte og diskreditere Bøhler, hevder Rolness.

Rolness viser til at VG har betegnet Ap-Bøhlers overgang til Senterpartiet, tidligere Bondepartiet, som arbeiderklassegutten som allierer seg med «storbonden». Ifølge Marx-basert sosiologisk og historiografisk teori var storbonden en «klassefiende» av småkårsfolk som husmenn og industriarbeidere.

