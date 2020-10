annonse

annonse

Motvind er organisasjonen for vindkraftmotstandere. På under ett år har de fått 18.000 medlemmer. Men den raske veksten har også skapt problemer.

Generalsekretæren Rune Haaland, fra Bellona, var helt ukjent med at styret hadde avsatt han, det fikk han vite av en journalist. Men han sier at styret ikke kan avsette en generalsekretær, det må gjøres av landsmøtet.

– Styret har begått en ulovlig handling og et kupp mot medlemmenes rettigheter. Bare landsmøtet kan avsette generalsekretæren. Styret kan ikke omgå vedtektene for å gi seg selv godt lønnede verv, slik de ønsker, sier Haaland til Klassekampen, og forteller videre:

annonse

– I samråd med advokat og økonomisjef erklærte jeg force majeure på grunn av mislighold. Vi hadde ikke noe valg. Samme dag som advokaten gjeninnsatte meg, slo økonomisjefen alarm. Han fortalte at vi har penger til å klare oss i ti dager hvis det ikke tas grep.

Les også: Full splid i Motvind Norge: – Fra måtehold til kamp om posisjoner og penger er det kort vei

Haaland hevder at landsmøtet er ikke blitt holdt innen fristen, og organisasjonen risikerer å havne i en veldig alvorlig situasjon. Styret har sluttet å fungere. Han mener det er viktig å få avholdt landsmøte for å få godkjent regnskapet. Landsmøtet skal også velge generalsekretær og styre.

annonse

Han fremmer et forslag om at styret og generalsekretær fratrer og at det settes inn en «diktator». Diktatoren får fullmakt til å ta nødvendig avgjørelser og sørge for at landsmøte og valg blir gjennomført demokratisk og i tråd med lover og regler.

– Min maktbase når det gjelder å kreve demokrati i organisasjonen, er stor. Store deler av distriktsapparatet har tatt kontakt og gitt meg full støtte i å få organisasjonen til å fungere, sier Haaland, og tilføyer:

– Men om sentralmakta forsvinner, kan det godt være de lokale gruppene går sammen og etablerer et nytt sentralt støtteapparat nedenfra etter en periode med anarki.

Les også: Motvind Norge har fått flere medlemmer enn SV og Frp

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474