annonse

annonse

Venstresiden unngår å snakke om «slektsbasert» kriminalitet fordi det fører tankene mot etnisitet. De nekter å forholde seg til størrelsen på asylinnvandringen.

– Vet dere hva som skjedde «last night in Sweden»? spurte Trump for et par år siden. Han ble møtt med et hånlig raseri over svartmalingen av Sverige, skriver Åsa Linderborg i Klassekampen.

Linderborg er en svensk forfatter og journalist. Hun viser til at det er 300 skuddvekslinger i Sverige per år. Det er ti ganger mer enn i Tyskland. Ofre og gjerningsmann har samme bakgrunn, de er arbeidsløse, er innvandrere, og har vokst opp i en getto. Årsakene er fattigdom, trangboddhet, kriminalitet som går i arv, arbeidsløshet, narkotika og machokultur.

annonse

Les også: SJOKK i nabolandet: Stefan Löfven innrømmer «for første gang» at Sverige har hatt for høy innvandring

Hun skriver videre at problemene er mange, skolen mangler ressurser, at nærpolitiet har blitt sentralisert og forsvunnet fra problemområdene.

– Ifølge en hemmelig politirapport som nå har blitt avslørt, har Sverige 40 kriminelle klannettverk. De opplysningene er i seg selv like sjokkerende som ordet klan, et begrep som tidligere har blitt stemplet som rasistisk, skriver hun, og legger til:

annonse

– Samtidig uttalte statsminister Stefan Löfven for første gang at det finnes en kopling mellom innvandring og kriminalitet.

Les også: Svensk politisjef: – 40 slektsbaserte kriminelle nettverk i Sverige

Linderborg skriver videre at den nye kriminaliteten er en enorm utfordring for hele Sverige, men ikke minst for venstresiden. De vil ikke engang bruke ordet «forstaden» siden det kan oppfattes stigmatiserende – som om et ord kan endre virkeligheten.

Venstresiden unngår å snakke om «slektsbasert» kriminalitet, sier hun, fordi det fører tankene mot etnisitet. De nekter å forholde seg til størrelsen på asylinnvandringen. Venstresiden vil helst ikke snakke om disse spørsmålene i det hele tatt, siden det bare gagner høyrepopulismen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474