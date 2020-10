Takk te dæ, Donald Trump!

annonse

Takk for at du knuste familiedynastiene til Bush og Clinton!

Takk for at du står opp mot Kina, og gir verden innsikt i kommunismens sanne natur! Takk for at du setter amerikanske arbeideres behov foran globalistenes grenseløse grådighet! Takk for at du gir USA dommere som dømmer etter loven, og ikke etter partiboka! Takk for at du har begynt å bygge mur mot Mexico, og begrenset ulovlig innvandring og narkokriminalitet!

Takk for at du viser oss journalistenes sanne partiske natur! Takk for at du trakk USA ut av Paris-avtalen, og din sunne skepsis til klimafascistene! Takk for at du viste oss at det faktisk finnes noe som heter Deep State! Takk for at du knuste IS! Takk for at du har styrket det amerikanske forsvaret kraftig! Takk for at du ordnet den største skattereformen på 30 år, og motbeviste Obama’s ord om at to prosent vekst var det meste man kunne håpe på! Takk for at du stanset atom-avtalen som skulle gjøre Iran til en stormakt i Midt-Østen! Takk for at du fjernet det individuelle mandatet i Obamacare!

Takk for at fjerner unødvendige forskrifter og reguleringer i stor stil! Takk for at du hele tiden motarbeider byråkratiet som skal kvele initiativ og skaperevne! Takk for at du flyttet den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem! Takk for at du presser Erna Solberg til å ta mer ansvar for forsvaret av landet sitt! Takk for at du sier hva du mener, og ikke hva du tror eliten vil like! Takk for at du er mer effektiv enn vi kunne drømme om!

Takk for at du er åpen og tilgjengelig gjennom Twitter! Takk for at du hele tiden søker å overføre makt fra føderalt til delstatsnivå! Takk for at du for første gang siden Reagan, har gitt Vesten tro på at vi ikke er i nedgang, men at våre ideer om frihet er verdt å kjempe for! Takk for at du under den svært korrupte riksrettssaken holdt hodet kaldt, og ikke gikk i fella til Clinton- mafiaen i byråkratiet! Takk for din ukuelige ståpå vilje, og at du aldri gir opp! Takk for at du har gjort politikk interessant igjen!

Takk for at du snakker sant! Og takk for at du har gjort at nasjonalkonservatismen har blitt en kraft over hele verden! President Donald Trump, du er en bøllete jævel, men du er arbeidernes bølle, og du slår oppover, ikke nedover, og du gjør det med humor! For oss som elsker frihet har du vært en nytelse å følge, og forhåpentligvis har vi fire nye år foran oss som vil løfte oss ut av globalistenes dommedagsprofetier.

Takk te dæ, Donald Trump!